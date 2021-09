Falleció Willie Garson, actor de "Sex and the City"

El actor estadounidense Willie Garson falleció a los 57 años luego de luchar contra el cáncer, informaron medios locales. La noticia fue dada a conocer por su hijo, Nathan Garson, a través de redes sociales.

"Te amo tanto papá. Descansa en paz. Estoy tan contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y hayas podido lograr tanto. Estoy tan orgulloso de ti. Siempre te amaré, pero creo que es hora de que emprendas tu propia aventura”, escribió Nathan en las redes sociales. "Siempre estarás conmigo. Te amaré más de lo que jamás sabrás y me alegro de que puedas estar en paz ahora", escribió.

El actor era reconocido por su papel en la serie Sex and the City, donde interpretó a Stanford Blatch, amigo y confidente de la protagonista Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker). Durante las últimas semanas, Garson había estado trabajando en la secuela de la serie, llamada And Just Like That, que se estrenará a finales de este año en HBO Max.

Estudió teatro en la Universidad Wesleyan y recibió una maestría en Bellas Artes en la Escuela de Drama de Yale, en Estados Unidos. También se destacó por su apariciones en otras series como CSI: Miami, Star Trek: Voyager, Los Hechiceros de Waverly Place, Hawaii Five-O y White Collar.