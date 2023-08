Fátima Florez: el nuevo amor del libertario

Todas las luces del ambiente y los flashes de las cámaras hoy día apuntan casi exclusivamente hacia una única ­persona. Ella es Fátima Florez, dado el novísimo romance y amor que se está estrenando públicamente.

Ella nació en febrero de 1981 en la localidad de Olivos, Buenos Aires, y su nombre real es María Eugenia Flórez. Toda su vida artística está vinculada a la actuación, sobre todo al humor y la imitación. En varias entrevistas ella indicó que quizás el origen de su inclinación hacia esa rama del arte lo encuentre en su colegio primario. Ocurre que en el colegio, alrededor de 5to grado, ella solía imitar a su maestra de aquel entonces. Y aquellas actuaciones hacían llorar de risa a sus compañeritos. Por ende, ya desde muy chica viene arrastrando los aplausos por sus ocurrencias e imitaciones.

Ya decidida a volcarse a ello, estudió y tomó clases de actuación, baile y canto. Siempre recuerda que una de sus primeras imitaciones “famosas” fue, nada más y nada menos, que Xuxa. A sus 17 años formó parte como bailarina y asistente de coreografía de varias obras. Entre otras, fue dirigida por Pepe Cibrián Campoy, en obras tales como El jorobado de París, Drácula y El rey David.

Fue hacia comienzos de los 2000, precisamente en 2001, que conoció a quien terminaría siendo su marido. Ella tenía 20 años y viajó a Perú para presentarse con una obra. Junto con la compañía que habían viajado tuvieron su paso por la televisión peruana y estuvieron en el programa La paisana Jacinta. Dicho ciclo era producido por Norberto Marcos. Se conocieron y empezaron a noviar. Y por si fuera poco, todo indica que a partir de allí también adoptó su nombre artístico. Ocurre que el hombre era fanático, seguidor y muy devoto de la Virgen de Fátima. Y como él, de buen olfato televisivo, le sugirió adoptar un nombre artístico, ella terminó optando por ese.

Su recorrido en televisión también se da alrededor de esos años. En 2005 se unió al elenco del programa No hay 2 sin 3, junto a estrellas y nombres de peso como Pablo Granados, Pachu Peña y Freddy Villareal. Ya para esa época era siempre destacada por sus ocurrentes imitaciones y perfomances, y también como humorista. Por ejemplo, fue co-conductora del programa De 9 a 12, junto a Maby Wells y Macu Mazucca. Entre otros también participó del ciclo A la manera de Sofovich con Gerardo Sofovich y junto a Marley en el programa El muro infernal.

Sin dudas uno de los saltos en cuanto a la popularidad y la fama se dio en 2009 cuando se destacó en Showmatch, dentro del segmento “Gran Cuñado” y “Gran Cuñado VIP”, donde personificó a Nacha Guevara, a Viviana Canosa y a Silvia Süller. Así, en 2011 incursionó como conductora del programa Plan TV emitido por Canal 13, junto a Gabriela Sobrado, donde además de conducir realiza diversas imitaciones.

Pero su salto definitivo a la fama se dio cuando participó en 2012 del programa Periodismo para todos emitido por Canal 13, conducido por Jorge Lanata. Allí, entre otras imitaciones de figuras públicas y políticas, se destacó por las de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Formó parte del ciclo durante tres años antes de despedirse de PPT. Pero eso mismo la catapultó a poder tener un propio espectáculo. Así en 2013 encabezó Fátima Florez es única, que tuvo la dirección artística de su marido. Allí llegaba a interpretar en escena a más de treinta personajes y con dicha obra giró por Buenos Aires, Mar del Plata, Villa Carlos Paz y demás puntos del interior del país. Hasta llegó a participar del programa de Susana Giménez.

Hoy día es capaz de imitar a más de 100 personajes. Además de los ya citados, sus recurrencias la llevan a interpretar a Celia Cruz, Yanina Latorre, Charlote Caniggia, Gladys “La Bomba Tucumana”, Andrea Rincón, Britney Spears, Maru Botana, Patricia Bullrich y tantos más. Tanta actividad teatral y televisiva le ha valido también una numerosa cantidad de premios, incluidos dos Martín Fierro.

Un amor se fue, otro llegó

En materia amorosa, está claro que el 2023 para la actriz e imitadora no será un año más, sino, más bien, uno muy particular. Porque las mieles de este nuevo amor junto al liberal Javier Milei llega unos meses después de haberse separado de su amor de toda la vida, Norberto Marcos.

Fue en abril de este año que se conoció que Fátima y Norberto, luego de intensos ru­mores, habían llegado al fin de su relación. En su momento, ella expresó frente a la prensa: “Sí, estamos en un impasse. No me gusta hablar sobre mi vida privada, pero estamos en un impasse. Es en excelentes términos, no hubo ni discusiones ni gritos o desacuerdos la­borales. En cualquier pareja pasan cosas, puede haber un impasse y eso no quiere decir que nos llevemos mal, como cualquier pareja del mundo. Como cualquier pareja que se puede desgastar, estar en un impasse y después se puede recomponer... solo Dios lo sabe”.

Vale señalar que, además de una relación sentimental, a ambos también los unía lo laboral, dado que él era su productor. Si bien pasadas algunas semanas de la separación corrieron rumores de posibles enojos y situaciones escandalosas que habrían motivado la ruptura, ambos se encargaron de desmentirlos. Así las cosas, pasada ya aquella tormenta, Fátima parece estar disfrutando de un sorprendente amor que será el punto de atracción durante todos estos meses.