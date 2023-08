Fuertes declaraciones de la trapera Cazzu

La artista jujeña, que se encuentra a pocos meses de dar a luz por primera vez, brindó fuertes declaraciones a la edición española de la revista Rolling Stone. Vale señalar que ella ya protagonizó la tapa de la edición local. Esta vez, en diálogo con la periodista Melisa Parada Borda, la jujeña, considerada la “jefa argentina del trap”, expresó: “Tengo la lamentable ventaja de ser blanca. Muchas veces pensé qué hubiese sido si yo hubiese sido marrón como el resto de mi familia. El racismo interno de nuestro país es muy agudo, creo que habría sido muchísimo más complicado. Esto no lo cuento con orgullo, pero cuando vine a Buenos Aires y empecé a relacionarme, me molestaba mucho que la gente se distrajera con mi acento y que no le prestara atención a lo que decía”. Y agregó: “Todo lo que tiene que ver con mi carrera está atravesado por muchísimos significados importantes y ese es uno: ser mujer jujeña y haber tenido éxito en un género tan disociado de lo que alguien pudiese haber imaginado de una jujeña”.