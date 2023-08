Murió Ron Cephas Jones

Triste noticia para el mundo de la produccion audiovisual y los espectáculos de Estados Unidos tras la muerte de Ron Cephas Jones a sus 66 años.

El actor era popularmente conocido por ser quien interpretó a William Hill en la serie This Is Us, con la logró dos premios Emmy (2018 y 2020) por su papel.

Cephas Jones murió "por un problema pulmonar de larga data", tal como informó su representante. Este comunicó el deceso a la prensa de Hollywood y escribió: "A lo largo de su carrera, cualquiera que tuvo la suerte de conocerlo sintió su calidez, belleza, generosidad, amabilidad y corazón”. Además, agregó: "La belleza interior y el alma de Ron fueron evidentes para la gran audiencia por su actuación ganadora de múltiples premios Emmy en 'This Is Us'".

El artista tuvo una gran trayectoria, fue parte de series como "La ley y el orden: Crimen organizado", "Mr. Robot" y Luke Cage, también participó de más de 20 películas entre las que se encuentra "Dulce y melancólico", de Woody Allen; "Días perrunos", "Venom", "A través del universo" y "Mi nombre es Dolemite", junto a Eddie Murphy.