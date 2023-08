Exmánager de Coldplay demanda a la banda

Luego de trabajar junto a Coldplay durante veintidós años, su mánager Dave Holmes acaba de demandar a la banda. La noticia la dio a conocer la revista Variety, que informó que el juicio de Holmes contra la banda se debe a una disputa contractual. Hay que señalar que Holmes y la banda —conformada por Chris Martin (vocalista y pianista), Jonny Buckland (guitarrista), Guy Berryman (bajista) y Will Champion (baterista)— hace aproximadamente un año que ya no trabajan juntos. Dicha finalización laboral se dio de manera silenciosa, por ello en su momento no circuló ninguna información al respecto. Eso fue así hasta esta semana, que empezaron a salir los trapitos al sol. Hoy día, la exitosa banda británica está siendo representada por el equipo de abogados de Phil Harvey, Mandi Frost y Arlene Moon, quienes trabajaron con ellos y también junto a Holmes durante muchos años. Hay que señalar que en el año 2021, justo antes de lanzar su último álbum de estudio titulado Music of the Spheres, la banda renovó su acuerdo con los sellos discográficos Parlophone en el Reino Unido y Atlantic en Estados Unidos, ambos pertenecientes a Warner Music. Además, continuó su colaboración con Wasserman Agency. Si bien no se conocen detalles del porqué ni de los motivos que llevan a esta demanda de Holmes contra las estrellas británicas, sí está claro que, dada la popularidad y el éxito que Coldplay ha cosechado durante todos estos años alrededor de todo el mundo, deben ser varios los millones de dólares que estarán en juego conforme vaya avanzando y se vayan conociendo detalles de la disputa legal. Si bien la banda es conocida en todo el mundo, hay que señalar que el único integrante que tiene una conocida exposición pública es su cantante, tecladista y principal compositor: Chris Martin. De hecho, estuvo en pareja durante diez años con una superestrella de Hollywood como lo es Gwyneth Paltrow. Los demás, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion, mantienen un perfil más bajo en cuanto a la exposición mediática, siendo Guy Berryman (bajista) el único integrante con una cuenta de Instagram personal. Hay que señalar también que Coldplay, entre octubre y noviembre de 2022, construyó un hito y un verdadero récord en materia de convocatoria en Argentina, al llenar por diez noches el estadio Monumental de River Plate, con más de 600 mil entradas vendidas.