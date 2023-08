Lionel Boyce: “Nunca antes se me había cruzado la idea de dedicarme a esto”

El 23 de agosto llegarán a Star+ todos los episodios de la segunda temporada de la galardonada y exitosa serie de FX El Oso, con nuevas aventuras de Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) y Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach), mientras trabajan para llevar su tienda de sándwiches a otro nivel. En el show, Lionel Boyce encarna a Marcus, el especialista en postres, con quien dialogó diario Hoy sobre esta nueva entrega para saber más detalles, antes de la huelga que el Sindicato de Aactores está haciendo en Hollywood.

La segunda temporada de El Oso transcurre durante la remodelación del negocio, cuando cada uno de los empleados atraviesa un proceso de transformación personal en el que se ven obligados a enfrentar sus respectivos pasados y decidir quiénes serán en el futuro. Si llevar un restaurante es complicado, abrir uno nuevo lo es aún más. El equipo debe atravesar la locura de la burocracia de permisos y contratistas, y al mismo tiempo la belleza y la agonía creativa de idear un menú. La transición trae consigo un nuevo desafío: la atención al público. Todo el personal se ve obligado a relacionarse de manera diferente, y mientras van ampliando los horizontes de sus habilidades y relaciones, aprenden también lo que significa estar al servicio, tanto de los comensales como entre ellos mismos. Además de White, Edebiri, Moss-Bachrach y Boyce, también participan Abby Elliott, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson, con Edwin Lee Gibson, Oliver Platt y Molly Gordon.

—¿Cuándo supiste que querías estar en el negocio del entretenimiento?

—Es una cosa rara. No supe esto hasta 2020. Porque crecí haciendo deporte, jugando al fútbol americano y cosas así. Y pensé que eso sería lo que haría con mi vida. Y luego la oportunidad salió muy tangencialmente, porque me llegó una propuesta por parte de un amigo mío que estaba haciendo un show, y me preguntó si quería hacerlo con él. La propuesta me la hizo porque tenemos el mismo sentido del humor y sensibilidad. Y yo estaba en una encrucijada, y me preguntaba si quería jugar al fútbol o si quería probar. Y pensé que el mejor escenario, si seguía jugando al fútbol americano, si jugaba e iba a la universidad, eran como dos años, máximo. Hay una pequeña ventana de gente que pudo extenderlo, pero en realidad es raro. Así que pensé: a mis 23 años, ¿qué voy a hacer con mi vida? Por lo que decidí tomar la oportunidad y ver hacia dónde iba. Nunca antes se me había cruzado la idea de dedicarme a esto, y ahora es lo que amo, esto es lo que quiero hacer con mi vida, y nada más.

—Venías del deporte, pero ¿tenías algún actor o actriz favorita? ¿Alguna película que veías una y mil veces?

—Sí, crecí mirando a Jim Carrey, lo amo, amo La Máscara, El Show de Truman. También amaba a John C. Reilly y Will Ferrell, Hermanastros es una de mis películas favoritas. Ese humor moldeó mi humor, que salió cuando yo estaba en la escuela. también The Chappelle Show, en la secundaria. Crecí amando a Keenen Ivory Wayans y todos los Wayans, In Living Color, y también comedias como Superbad, y a Seth Rogen. Pasaba todo mi tiempo mirando lo que hacían, solo mirando todo y enamorándome. Me dije esto es genial, esto es lo que me encanta. Pero nunca me dije sí, quiero hacer esto, puedo hacer esto. Y me gustaba mucho.

—Estás nombrando muchas comedias, ¿y películas de deportes?

—Sí, me fascina Friday Night Lights, me encanta Any Given Sunday, Blue Chips, que no es una película de deportes, pero Shaquille O’Neal está en ella. Me gustaba ver todas las películas de fútbol. Remember The Titans también es una de mis películas preferidas.

—Cuando te sumaste a El Oso, ¿imaginabas el éxito en el que se convirtió?

—No, no tenía ni idea, pero la verdad es que pensaba que era un gran show cuando lo estábamos haciendo. Y todo lo que pensé fue: “Esto es muy bueno, me gusta mucho”. Cuando estábamos haciendo la primera temporada, no sabíamos nada, no era como un gran glamoroso proyecto de Hollywood en el que estaba Brad Pitt, que sabías que las personas iban a verlo. Y yo he visto mucha TV, hay muchos shows. Hay tantas cosas que existen que no pensé nada, así que me sorprendí de que la gente respondiera como lo hizo.

—Y al grabar esta temporada, ¿sentían alguna presión extra por, justamente, el éxito que tuvo la primera?

—Pensé mucho en ello, pero también pensé que no teníamos control al hacer la primera temporada. Entonces solo esperas que las personas respondan a lo que estás haciendo, por el esfuerzo y todo lo que le ponemos.

—¿Qué es lo que te gusta más de interpretar a Marcus?

—Estar en su “viaje”, por su curiosidad y tener que aprender mucho sobre el mundo culinario, porque eso es lo que él tiene. Así que para que yo haga sus postres, para servirlos correctamente, tuve que aprender más, tuve que leer más libros y practicar y hacer más postres, e ir a comer a más restaurantes; así que es divertido. Es lo mejor del trabajo.

—A partir de esto que decís y de que tuviste que practicar con los postres, ¿creés que alguna vez podrías ser parte de algún reality show de cocina?

—No lo sé. No sé si lo haría, quizás. No sé, no sé el futuro, no se me cruzó por la mente.

—¿Qué podés adelantar sobre la historia de Marcus, sin spoilear?

—Yo creo que verán a un Marcus más balanceado, y con más capacidad de expresarse. En la primera temporada él aprendió a hacer y descubrir su pasión, pero en la segunda él aprendió lo bueno y lo malo, y todo lo que habita en uno. Lo van a ver “viajar” y preguntarse qué es su destino, y qué hacer para ser genial en algo.

—Ahora hacés postres. ¿Qué otras cosas aprendiste a partir de interpretar a Marcus?

—Aprendí mucho. Su compasión, porque la historia con mi madre es terrible. Yo tengo la fortuna de tener a mis padres, pero aprendí cosas sobre esto y empecé a pensar en mis propios vínculos. Me hizo más consciente del tiempo que tuve con mis padres.

—¿Es la primera vez que encarnás el mismo personaje dos veces?

—Sí, porque la mayoría de las cosas que he hecho fueron en la comedia o esto, pero esta es la primera vez, y hay una diferencia entre la primera y la segunda.

—¿Y es más fácil para vos cuando aprendés o sabés cosas del personaje antes de encarnarlo? ¿Cuál es el mayor desafío?

—La descripción es tan buena que es muy fácil hacerlo.

—Lionel, en Argentina tenemos a nuestro Lionel, a Lionel Messi...

—Siempre que conozco a alguien que no es americano y me pregunta si me llamo Lionel por Messi, yo digo que sí.