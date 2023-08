El Flaco Pailos celebra 40 años de shows

El Flaco Pailos nos invita a festejar sus 40 años de trayectoria con un show imperdible el próximo 26 de agosto en el Teatro Regina de la Ciudad de Buenos Aires. Algo de recuerdo y música con muchísimo humor será la premisa para este Flaco Pailos, 40 años de shows. Para conocer más detalles, hablamos con él.

—¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando mirás para atrás y pensás en tus 40 años de carrera?

—Automáticamente voy a la primera época, en el año 82, cuando después de la Guerra de Malvinas se abrieron muchos bares acá, pubs, pero como estaban todavía los milicos, todavía no se habían ido, la palabra pub no se podía decir; todo lo que tenía que ver con los ingleses, con el inglés. Y acá hubo uno con el que yo empecé, que se llamaba Ojalá, como la canción de Silvio Rodríguez. Y bueno, la primera vez que me viene a la memoria es de esa época, y yo tenía un dúo con el que hacíamos música folk, y nos fuimos a probar a ese lugar con mis amigos y ahí empezamos a tocar. Y siempre me acuerdo de esas noches cuando arrancamos, viste, las primeras presentaciones ahí; después cuando se empezaron a abrir otros bares también, y arrancamos para esos lados; así que siempre me remoto mucho al momento en que comenzó todo esto.

—¿Cómo fueron dándose los pasos que te permitieron a vos forjar la carrera y la trayectoria que tenés y hoy en día, por ejemplo, traer un espectáculo como este a Buenos Aires y a otras ciudades, en las cuales vos repasás tu carrera?

—Cuando arrancamos con ese dúo, después ese dúo se transformó en grupo, y estuvimos tocando mucho tiempo acá en Córdoba. Y después, cuando ese grupo se disolvió, armé una banda de covers, con la que trabajábamos mucho, íbamos a cumpleaños, casamientos, todo tipo de eventos. Y después, cuando ese grupo se disolvió, ahí yo me junté con otros dos músicos, empezamos a tocar y a meter algunos chistes, algunas cosas de humor, algunas imitaciones. Este fue el primer grupo humorístico que yo tuve y que existió en Córdoba en ese formato, que se llamaba Los viejos pescados. Y ahí arrancamos con el primer grupo con el que yo hice humor, temporada en Carlos Paz, hicimos dos temporadas, la primera en el año 97, y ahí empezó. Bueno, pues el trío se disolvió y yo seguí y no paré nunca, y fue evolucionando porque de los shows con nada arriba del escenario empezamos a meter escenografías, temáticas, bailarines, magos, cantantes, músicos. Así que fue una evolución contando lo que me llevó a hacer más de 20 temporadas en Carlos Paz y después por toda la Argentina, Chile, Colombia. Ahora vengo de una gira por Europa, donde también este año sumé Londres y Roma, por supuesto todo para público argentino.

—Eso por ahora…

—Ya pasó, porque es la tercera gira que hago, lo que pasa es que siempre fue en España y ahora agregué Roma y Londres. Y ya en España ya me pasó. Yo estuve en el 2019 e íbamos a volver y ya me había pasado que había españoles que me habían descubierto por las redes, principalmente por YouTube, porque tenemos todo el material subido ahí. Y bueno, se empezó a acercar gente que era de Madrid, de Mallorca, Alicante, Barcelona, y eso nos sorprendió.

—¿Qué va a ver la gente que va a ir el 26 de agosto al Teatro Regina?

—Tengo un show que lo dividí en dos partes, en la primera, todo con humor, cuento un poco cómo llegué a la música, en la época cuando yo era chico. Tengo unas anécdotas de cuando jugaba al fútbol ahí en el barrio, que son muy graciosas y que ya quedaron como cuento. Y después la segunda parte: cuando arranqué esta gira, en mayo, por las redes tiré una consigna para que la gente elija el chiste, la historia, el personaje, que quería volver a escuchar en este festejo de los 40 años. Me vinieron miles de mensajes en las redes y tuve que hacer un ranking, porque no me daba el tiempo.