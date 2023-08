Primeras declaraciones de Britney sobre su separación

La separación de Britney Spears fue un verdadero sacudón en el medio. Ocurrió hace apenas cuatro días, pero ya se sienten y ven las esquirlas. Luego de una primera declaración pública de parte de Sam Asghari, acaban de conocerse las primeras palabras de parte de la mismísima superestrella pop.

En un comunicado en su Instagram, comenzó diciendo: “Como todos saben, Hesam y yo ya no estamos juntos”, usando el nombre de nacimiento de su esposo, de quien se separó. “Seis años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida, pero... ¡No estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie!”, continuó. Y agregó: “Pero, sinceramente, ya no podía soportar el dolor. He jugado fuerte durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, ¡pero está lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos! Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, ¡pero por alguna razón siempre he tenido que ocultar mis debilidades!”. En la publicación, que conmovió a propios y extraños, la cantante de Everytime también se dirigió a su padre, quien la mantuvo bajo tutela durante más de una década hasta 2021. Declaró: “¡Si no fuera el soldado fuerte de mi padre, me enviarían a lugares para que me curaran los médicos! Pero ahí es cuando más necesitaba a la familia”, escribió, y agregó: “Se supone que debes ser amado incondicionalmente… ¡no bajo condiciones!”. Por último, señaló: “seré tan fuerte como pueda y haré lo mejor que pueda”.

Vale señalar que el conmovedor comunicado estaba acompañado de un video en el que se veía a la propia Britney bailar al ritmo de If de Janet Jackson. En el posteo, se la ve a ella vestida con un top negro, una tanga verde neón y botas negras. Muchos internautas señalaron que el videoclip es similar a varios videos de baile que se encuentran en su feed.

Britney y Sam se separaron apenas poco más de un año después de haber contraído matrimonio. Ellos se casaron en junio del año pasado, tan solo siete meses después de que un juez de Los Ángeles pusiera fin a la tutela ordenada por la corte, bajo la que Spears había estado durante 13 años, en una audiencia judicial histórica, en noviembre de 2021. Ambos se habían conocido durante la filmación de un video de Britney, en el cual él era uno de los bailarines.