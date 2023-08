Paul McCartney y Ringo Starr en una nueva versión de "Let It Be"

Paul McCartney y Ringo Starr fueron invitados para realizar una nueva versión de "Let It Be" que se incluirá en el disco de la cantante de música country Dolly Parton.

La artista reunió a los dos ex Beatles para grabar la emblemática canción que formará parte de su próximo disco "Rockstar", en el que interpreta temas propios y reconocidos éxitos del rock y el pop.

Así lo anunció a través de su cuenta de Twitter, en la que además reveló que para el tema de Los Beatles también contó en su banda con Peter Frampton en la guitarra y Mick Fleetwood en la percusión.

"¡No hay nada mejor que cantar 'Let It Be' con Paul McCartney, quien no solo la escribió sino que también la toca al piano! Y aún mejor: Ringo Starr se sumó a la batería, Peter Frampton a la guitarra y Mick Fleetwood a la percusión ¿Cómo superarlo? ¡Muchas gracias chicos!", escribió la célebre intérprete.

Por su parte, McCartney replicó también desde su cuenta personal de la red social: "Gracias Dolly por hacer mi canción. Me encanta tu versión y estoy muy contento de estar a tu lado en esta. ¡A rockear!".

Según anticipó la revista Billboard, el próximo disco de la leyenda del country cuenta con unos 30 temas y figuras estelares como invitadas de la talla de Sting, Elton John, John Fogerty, Steven Tyler, Simon LeBon, Pat Benatar y Lizzo. (Télam)