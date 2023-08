Marina Calabró, contra Flor Peña

Una nueva y picante polémica acaba de desatarse en el ambiente de la farándula. Esta vez se trata de Marina Calabró y Flor Peña. Ocurre que Calabró se expresó hace unos días respecto al flamante programa que Peña conducirá, Got Talent. Dijo: “El casting del reality era muy flojo”.

Flor Peña, por su lado, no dejó pasar ese comentario y expresó, defendiendo el ciclo que la tendrá al frente: “No voy a contestar a alguien que trabaja a partir y con la maldad. Justamente este programa no tiene maldad, es un programa para toda la familia y del que se van a asombrar”.

Lejos de acabarse allí la cosa, Marina volvió a recoger el guante y sin filtro, desde su programa de radio, volvió a referirse al asunto. Ella dijo: “Ay, Dios, yo no sabía que había sido la encargada de casting, porque se lo tomó personal como si hubiera sido a ella la crítica”. Y agregó: “Si el casting era brillante, no es tu mérito, Flor. Si el casting es horrible, no es tu desmérito, Flor. Tu laburo será debidamente observado el lunes cuando debuten”.

En sus declaraciones, Calabró no ocultó un tono desafiante. Es más, sobre lo dicho agregó: “Puede ser que me conozca bien, no se olviden de que fuimos al colegio juntas. Ella un año atrás mío, pero en realidad no es un año más chica, creo que hubo un temita con que no pudo pasar en tiempo y forma. Pero bueno, ella labura desde muy chiquita. Es más, creo que no se recibió, pero no importa”.

Y cerró: “Igual no es un carpetazo, estoy reconociendo el mérito de una niña que tan pequeña ya trabajaba, era una estrella, y no necesitó de la educación formal para progresar en la vida porque su talento se impuso sobre todo”. Así las cosas, queda saber cómo seguirá todo entre dos que no se guardaron nada.