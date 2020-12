Fin de la... ¿Relación?

La mediática y el cocinero participan juntos del reality de cocina que tiene en vilo al país, y ante la mirada del público atento, Vicky Xipolitakis le confesó su amor a Germán Martitegui.

Los programas pasaron, y aunque la griega le demostraba interés, Germán parecía no darse por aludido ante su prometida.

Por eso, el miércoles le confesó que ya lucharía por su amor, cuando le estaban dando una devolución de su plato.

”No entendí, pero está bien. Igual, nuestra relación se terminó. Te lo quería decir. Él es profesional y separa las cosas, pero le quiero decir que ayer volví a mi casa y ya lo decidí”, le explicó ante la mirada atónita del chef.

“Porque el amor no se mendiga y la verdad es que yo nunca me arrastré. Entonces yo ya no espero. El tren ya pasó y no espero más nada de nadie”, explicó.

Luego añadió: “Si él quiere volver a reconquistar algo tiene que buscarme él, yo ya no busco más nada”, pero inesperadamente Martitegui respondió: “Por ahí mañana bajo por la chimenea de tu casa”.

¿Habrá chances para este amor?