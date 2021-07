Flavio Mendoza: “La vigencia te la da la gente”

Tras la reapertura de las actividades culturales, Flavio Mendoza anunció oficialmente el regreso de El Circo del Ánima (www.circoanima.com.ar), el show para disfrutar en familia que combina arte, despliegue y tecnología puesto al servicio del entretenimiento. Diario Hoy dialogó en exclusiva con Mendoza sobre el retorno y también cómo vivió la pandemia, que tanto golpeó al sector.

Con todos los protocolos necesarios para garantizar que la estadía del espectador sea una experiencia inolvidable, el espectáculo cuenta con 35 artistas nacionales e internacionales que realizan destrezas de alta complejidad acrobática con un doble escenario, luces y pantallas de última generación tecnológica nunca antes vistos en una carpa de circo. Asimismo, banda en vivo y música original creada especialmente para el show, así como un vestuario lujoso realizado en Estados Unidos, Francia y Argentina.

—Antes de preguntarte por el retorno de El Circo del Ánima, ¿cuándo supiste que querías ­dedicarte al mundo del entretenimiento?

—Es una pregunta rara, porque yo nací en el espectáculo. Lo primero que vi al abrir los ojos fue a mi mamá haciendo la cuerda floja en el circo, ya era mi vida, mi vida entera estaba ahí, con mi familia, mis tíos, mi abuelos, mis padres, creo que fue toda la vida. La pasión la encontré, si bien lo venía viviendo, porque ves todo, la vida circense es la más sacrificada, pero a la vez la más rica artísticamente, y cuando salí del circo lo extrañé mucho. Ahí me dediqué al teatro combinando esas dos cosas, la parte mía circense y la teatral, que me hicieron ser lo que soy hoy, siempre me gustó y es mi gran pasión el espectáculo.

—¿Hay algún secreto para mantenerse vigente, activo e impulsando proyectos propios y ajenos?

—Yo creo que la vigencia te la da la gente y te la da cuando realmente hacés cosas saliendo de tu zona de confort y los sorprendés. Porque en la Argentina, cuando apareció lo nuestro, digo lo nuestro porque tiene mucha gente que me ayuda, pero cuando apareció Stravaganza, apareció esa marca que dice: “Si vas a ver a Flavio, va a estar bueno”. Siempre digo lo mismo, no te va a gustar todo de mí, porque no siempre le gustás a todo el mundo, pero siempre hay una parte muy respetada para el espectador. Eso hace que uno mantenga una vigencia, porque la gente te sigue eligiendo, más que el teatro es distinto al a televisión, porque en la televisión prendés y estás en un canal, pero en teatro tenés que pagar una entrada y esa gente elige muy bien qué ver.

—¿Cómo estás viviendo la nueva vuelta del teatro y los espectáculos?

—Con mucha ilusión y esperanza de que no se vuelva a cerrar, que hagamos las cosas bien. Porque el teatro, el arte, el circo, hicieron las cosas bien, con los protocolos, distancia, como nadie lo está haciendo, y el arte es necesario para todos. Siembre digo lo mismo, la educación va acompañada del arte, eso es muy importante, y nunca debemos olvidarnos de eso.

—¿Qué enseñanza te dejó la pandemia a nivel teatro?

—Como que realmente mucha gente le da muy poca importancia, lo ven como algo frívolo y no de necesidad, pero el arte es cultura, y es necesario que se hable de eso. En el teatro se enseña, uno aprende, mucho. Se subestimó el arte en pandemia, y es necesario para las personas, el estudio va de la mano del arte y es innegable, y no hablo de la parte frívola, sino de la parte importante del arte.

—Fuiste uno de los que más impulsaron la vuelta al teatro, de hecho el primero que acondicionó el espacio y lideró la implementación de protocolos a la distancia. Un año después, ¿cómo recordás ese momento?

—Fue muy difícil volver, hacer protocolo, sin dinero, sin ayuda, fue muy duro y difícil, y me enorgullece porque hemos trabajado muchísimo, pero me apena por aquellos que no ayudaron, en este bendito país a esos que les pasan sobres por abajo. Yo duermo tranquilo que siempre hice esto no solo por mí, sino por los miles de compañeros que lo necesitan. Esto hace que realmente vea que nuestro país necesita gente luchadora y a mí me gusta tener algo que ver con cuidar el arte en nuestro país.

—¿Con qué se encontrarán los espectadores en esta nueva etapa de El Circo del Ánima?

—Van a ver un espectáculo increíble, para mí es sanador, lo imaginé después de que viajé a la India, tiene que ver con su filosofía, con mantras, con cosas que te dan muchísima energía, con un mensaje hermoso, es el espectáculo por excelencia para toda la familia. En vacaciones de invierno voy a estar arriba del escenario, va a ser hermoso compartirlo con mi hijo.

—¿Cómo sigue el año de trabajo?

—Ahora estoy con El Circo del Ánima, voy a estar en el escenario junto a Dionisio, que ya entiende todo, estoy con el espectáculo Bendito tú eres, con Sergio Goycochea y los 20 mejores transformistas y drags, que fueron muy golpeados por la pandemia, porque muchos estaban en pubs o lugares pequeños que fueron cerrados. Por eso me da mucho orgullo decir que vamos a estar en el teatro Broadway con este gran espectáculo. Vuelvo a hacer Tabú, en otra sala, con cena show, va a ser una experiencia increíble de este show erótico pensado no solo para los argentinos, sino también para los extranjeros, cuando se retome el turismo. Y para el verano, con el gran proyecto de Stravaganza 10 años.