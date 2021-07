Amber Heard se convirtió en mamá primeriza

Reconocida por sus roles en el séptimo arte, Amber Heard se convirtió en una figura mediática tras su breve matrimonio con Johnny Depp y un posterior escandaloso divorcio que continúa en pie aunque con un manto de paz.

Ahora, la mujer decidió convertirse en madre a través de la subrogación de vientre. Es por ello que decidió dar un paso al costado en la trifulca judicial para entregarse de lleno a este nuevo rol que tiene en su vida.

En las últimas horas, ella visibilizó la situación a través de su cuenta de Instagram con un comunicado que da cuenta de la feliz noticia. Al respecto, redactó: “Estoy muy emocionada de compartir esta noticia con ustedes. Hace cuatro años, decidí que quería tener un hijo. Quería hacerlo en mis propios términos. Ahora aprecio lo radical que es para nosotras como mujeres pensar en una de las partes más fundamentales de nuestro destino de esta manera”.

La criatura que nació en perfecto estado de salud fue bautizada como Oonagh Paige Heard, en honor a su abuela fallecida. Además la actriz decidió tener esta bebé por el método aprobado en Estados Unidos debido a su imposibilidad de tener hijos.

Además, agregó sobre este momento que tardó en dar a conocer dado a que la bebé nació en el pasado abril: “Espero que lleguemos a un punto en el que se normalice no querer un anillo para tener una cuna. Una parte de mí quiere defender que mi vida privada no es asunto de nadie. También entiendo que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar el control de esto. Mi hija nació el 8 de abril de 2021. Su nombre es Oonagh Paige Heard. Ella es el comienzo del resto de mi vida”.

Vale mencionar que tras el divorcio del actor Johnny Depp, Amber fue vinculada al empresario Elon Musk y a la modelo Cara Delevingne. Por otra parte, ella solo asumió su actual romance con la directora de fotografía Bianca Butti, que es su pareja formal, pero no tiene nada que ver con la tutela de su heredera.