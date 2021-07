David Guetta versionó un clásico de Whitney Houston

David Guetta, una de las máximas figuras del mundo dance, se juntó con dos nombres increíbles: el DJ y creador de tendencias MistaJam y la sensación del pop-soul John Newman, en el single “If You Really Love Me (How Will I Know)”.

Después de presentar junto a Joel Corry y Raye, “Bed” y “Heartbreak Anthem” con Galantis y Little Mix, el productor francés le pone ritmo al verano europeo con la salida de esta canción, basada en el hit de Whitney Houston, con tonos de piano alegres mezclados con la suave voz de Newman.

“¿Quién puede resistirse al estribillo de un clásico como ‘How will I Know’? (1985) lleno de secuencias de la vieja escuela de piano house, el sol brilla durante todo el tema”, destacó Guetta en un comunicado.

El single está coproducido por uno de los máximos creadores de tendencias musicales en el Reino Unido: MistaJam. Se trata de un DJ que populariza nuevos trabajos a través de BBC Radio 1 y 1Xtra con su show “Dance Anthems”.

El año pasado, en plena pandemia, David Guetta realizó una serie de shows por livestream llamados “United At Home”, con los que recaudó más de 1.7 millones de dólares para la lucha contra el COVID-19.

A su vez, obtuvo el Récord Guiness por ser el DJ más observado en Facebook. Los shows realizados desde Miami, Nueva York y el Museo del Louvre en París, tuvieron una audiencia de 75 millones de personas.