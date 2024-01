Flavio Mendoza reconoció haber sido un niño golpeado

Flavio Mendoza, reconocido productor de El Circo del Ánima, reveló detalles desgarradores de su dura infancia, marcados por el maltrato físico que sufría a manos de su propia madre.

El aclamado artista expresó su descontento respecto a las críticas que recibe en redes sociales por su enfoque en la crianza de su hijo. “Es fácil hablar detrás de un teclado. Es gente que se fija más en la vida del otro que en la propia. Me terminan dando pena, no me da ni para contestarles”, comentó Mendoza en un intento por desviar la atención de las críticas hacia su propia experiencia.

Fue en este contexto que Flavio Mendoza decidió abrirse sobre su traumática infancia y admitió: “Yo he sido un hijo golpeado”. El productor de El Circo del Ánima detalló el maltrato que sufrió a manos de su madre, subrayando la brutalidad de las agresiones que experimentó en su niñez. “A mí, mamá me golpeaba de una forma muy mala”, enfatizó, dando a conocer la dolorosa realidad que vivió en sus primeros años.

Sin embargo, Mendoza destacó un marcado contraste entre su propia experiencia y su enfoque en la crianza de su hijo Dionisio.

“Yo a mi hijo nunca le levanté el dedo. Y lo crío de una forma tan respetuosa”, afirmó el artista, subrayando la importancia de romper con el ciclo de violencia que marcó su propia vida.