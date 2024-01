Desgarrador posteo de Darío Barassi por el cumpleaños de su mujer

El reconocido conductor de televisión Darío Barassi compartió un conmovedor mensaje en las redes sociales con motivo del cumpleaños de su esposa, María Lucía, conocida cariñosamente como Nani.

Un mes y medio después de la trágica pérdida de su madre, Barassi expresó sus sentimientos más íntimos y reflexionó sobre el difícil año que han atravesado juntos.

“Feliz cumpleaños a ella. El amor de mi vida. Venimos de un año duro, terrible, tormentoso y triste. Obvio que pasaron buenas cosas también, algo de luz siempre hay, pero fue complejo. Muy complejo”, compartió Darío Barassi en su emotivo mensaje.

El conductor continuó relatando cómo tanto él como su esposa han enfrentado desafíos personales, cada uno en su propio universo, pero siempre encontrando la fortaleza juntos.

Barassi reconoció la dedicación de su esposa durante el difícil período de duelo por la pérdida de su madre, que también celebraría su cumpleaños en esta fecha.

“Mi cabeza, mi cuerpo y mi alma estaban muy ocupados del universo de mi vieja, que hoy también cumpliría años. Y estaba bien que fuera así. Ella entendió, respetó, bancó y apoyó. A mí nada me calmaba, y ella probaba, buscaba, intentaba. Si eso no es amor, la verdad que no sé que es”, expresó Darío en su mensaje.

El conductor también destacó la importancia de este cumpleaños, marcado por los 40 años de su esposa, y la ausencia de su madre por primera vez en esta celebración. A pesar de la tristeza, resaltó la fortaleza de la familia que han construido juntos y el amor que comparten por sus hijas.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, con respuestas como “Dejás la vara muy alta”, “Quedate con quien te escriba así” y “Me hiciste llorar”, reflejando la conmoción de los seguidores ante el profundo mensaje.