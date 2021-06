Fus Delei: “La idea es crear nuestra propia fantasía”

Fundado en La Plata, el proyecto artístico y performático Fus Delei, integrado por Agustín Buaon, Goyo Jáuregui y Desaria Klimavicius, dialogó con diario Hoy.



Reflexionaron sobre el camino recorrido en la escena platense, mientras que dieron cuenta de los detalles inherentes a Dímelo, su último lanzamiento digital.

—¿Bajo qué circunstancias pusieron manos a la obra para llevar a cabo esta propuesta artística?



—Agustín Buaon: El proyecto no tuvo un surgimiento muy marcado en cuanto a los planes a largo plazo. Sucede que, junto a Desaria, nos conocimos en el secundario, más precisamente el Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. De esta manera, comenzamos a juntarnos para tocar, a componer algunas cosas desde el 2012. A lo largo de los años fuimos formando el proyecto con cambios de nombre, formación, estilo, hasta llegar a lo que hoy en día somos.

—¿Qué material están trabajando en este presente tan inusual que está atravesando la humanidad?



—AB: Ahora estamos en una etapa de búsqueda sonora y conceptual. Así que realizamos tormentas de ideas y comenzamos a maquetear próximos singles. Asimismo, quizás surja nuevo material para un próximo disco. También estamos trabajando en un remix de Lucidez, una canción de Antonia Navarro.

—¿Cuáles son los mensajes detrás del arte que comunican? ¿Qué fortalezas y debilidades quieren dar a conocer?



—Desaria Klimavicius: El mensaje detrás de nuestro arte es de liberación, de poder expresarse y mostrar lo que cada uno tiene dentro para compartir. En Dímelo se plantea que, diciendo, las cosas se transforman; la palabra tiene peso y, de acuerdo a lo que decimos, podemos cambiar nuestra realidad.

—¿En qué otros proyectos están inmersos?



—Goyo Jáuregui: En este momento estamos involucrados en varios proyectos. Sucede que Desaria trabaja como diseñadora, además de ser la mente creativa de Fus Delei. Por otra parte, Agustín trabaja como productor musical de múltiples artistas y es parte del dúo electrónico Celesta. En mi caso, ejerzo el oficio de baterista sesionista en proyectos como Peces Raros, Antonia Navarro, entre otros.

—¿Cómo adhieren a las luchas y conquistas de género?



—DK: Principalmente visibilizando, habitando y tocando en espacios donde no es lo más común ver a una chica trans no binaria en el escenario. Si bien en la actualidad parece haber más aceptación hacia lo que se corre de la norma, todavía hay lugares en donde vas a tocar y no te respetan los pronombres, ponen en discusión tu identidad o incluso te insultan en el baño por estar pintándote los labios. Es cierto que hoy en día hay más derechos, pero todavía falta inclusión e igualdad de posibilidades. Desde nuestro lado, será poner el cuerpo y hacer que el lenguaje de la música suene más fuerte que cualquier prejuicio.