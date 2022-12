GH: nominados, salvados y polémicas

Si el tiempo es veloz, dentro de la casa de Gran Hermano corre más rápido aún: una semana cuenta como meses, como años. Porque en un abrir y cerrar de ojos pueden cambiar mil cosas. El clima interno va pareciéndose cada vez más a un tablero de ajedrez donde los movimientos se piensan al milímetro. Eso, cuando no gana el impulso. Y sobre todo cuando dentro de 24 horas habrá un nuevo eliminado.

Así, por ejemplo, en la semana hubo un cruce entre Daniela y Alfa. “Agarró la chancleta y me hizo paf en la cola”, les contó Celis a sus compañeros. En tanto, Agustín le respondió: “La próxima que te toque el culo, le bajás los dientes”. Ella confesó a lágrima suelta frente al Gran Hermano que se siente incómoda. Al sentarse allí expresó: “Me siento incómoda. Me río en momentos en los que antes hubiera dicho otras cosas, porque acá adentro tengo que pensar hasta en mi reacción”, con cierta angustia que le quebraba la voz y a la vez la revelaba con muchas dudas”.

Otro de los casos que tomaron resonancia fue el de Agustín. Él fue, desde comienzos del ciclo, uno de los preferidos y siempre contó con mucho apoyo. Tan es así que algunas celebridades hicieron público su apoyo, como por ejemplo Sergio “Kun” Agüero y el famoso productor de trap Bizarrap. Hasta circuló el apodo “Frodoneta”. Pero las mieles duraron poco ya que algunos comentarios durante la semana levantaron polémica. Por un lado, en una conversación con algunos otros hermanitos confesó que guarda fotos íntimas de sus ex y otras que recibía con nudes: “Tengo guardado en el Drive todo, así que si se mandan algún moco, agarro la carpetita y...”. No solo recibió el repudio dentro de la casa, sino también fuera: “Es un delito eso”, “Machirulo a otro nivel”, “Canceladísimo”, “Está derrapando con las cosas que dice”, “¿En serio lo van a seguir bancando?”, “Qué asco que me da”, fueron algunas de las frases que se leyeron en Twitter. Por si fuera poco, en otra conversación sobre la posibilidad de que entrara Lali Espósito dijo: “Uh, viene Lali... ¿Sabés qué? Le hago levantar el dedo aunque no quiera”. Estas palabras hacen clara referencia a la señal de consentimiento que la producción del reality les exige a los participantes antes de tener relaciones sexuales. Nuevamente salieron repudios y no se descarta que la producción tome cartas en el asunto.

Pero no todo acaba allí. Porque también hubo lugar para la prueba semanal y las nominaciones. El desafío semanal consistió en una duro escollo: divididos en dos grupos los participantes tenían que largar unas bolas por una zigzaguente rampa y tenía que llegar al extremo inferior y evitar que las mismas tocaran el piso. Después de varios minutos y ya definidos los finalistas de ambos mandos, Thiago le ganó una dura prueba a Agustín.

Así, siendo líder semanal, Thiago no solo ganó inmunidad, sino que también tiene la potestad de salvar a uno de los nominados. Por el lado de la placa, el miércoles terminó conformada por Romina, Agustín, Marcos, Maxi, Julieta y Nacho. La placa de esta semana fue un tanto atípica, ya que quedaron nominados algunos que no son habituales. Es el caso de Marcos, Maxi y Julieta. Finalmente Thiago salvó al hermanito Maxi, por lo que mañana domingo el público tendrá que elegir entre Romina, Agustín, Marcos, Julieta y Nacho. Las cartas ya descansan sobre la mesa.