Ginette Reynal llega a La Plata con Sex

A punto de viajar a España para presentar sus obras pictóricas, José María Muscari llamó a Ginette Reynal para sumarse a Sex. Esta semana se presentará en la ciudad de La Plata el próximo jueves a las 21 en el Teatro Coliseo Podestá, con entradas en venta en Plateanet y en el teatro. Con ella hablamos para saber detalles de su ingreso a la obra.

—¿Cuándo fue que decidiste sumarte a Sex?

—Yo había trabajado con José María en La casa de Bernarda Alba, y fui en 2019 a ver Sex y me gustó tanto lo que vi; lo llamé para felicitarlo y le dije que si armaba otro elenco me llamara. Y hace un mes me llegó la propuesta, estaba con la cabeza en otra cosa y dije sí, quiero hacerlo, ya. Me reorganicé y pude subirme a Sex.

—¿Fue complicado cambiar el chip de una cosa a otra?

—Es un proceso dinámico, está siendo enriquecedor, entre muchas otras cosas, y pongo todo lo que tengo. Sex es una performance que te invita, obliga, a estar absolutamente presente y si las cosas no te pasan a vos en el escenario, a los espectadores tampoco. Entonces es un camino interior, arranca adentro, no afuera, y si bien es dinámico porque invita a que pasen cosas, hay muchas otras de los monólogos, reflexiones, que se van dando. Entre los compañeros nos vamos estimulando y contagiando los estados de ánimo.

—En la obra repasás tu carrera mirando con la perspectiva y desde el lugar actual de la mujer...

—Eso es lo que plantea la obra, es la columna vertebral de lo que decimos a través de Sex, que las cosas cambian, que cambiamos todos. Hablamos de diversidad, de lo auténtico, y creo que la novedad es funcionar desde la verdad, de lo que cada uno tiene para aportar, rompiendo modelos que están viejos y aburren; el sexo puede llegar a aburrir si todos los días es lo mismo. Yo hablo de cómo los seres humanos somos camaleónicos y que no está mal cambiar de idea, porque eso habla de la conexión con uno mismo. Y la propuesta de Sex, más allá de lo visual, es que cada uno puede tener un espacio para divertirse y estimularse, para que termine todo, no en un acto vacío, sino en un acto que invite a reflexionar y a aceptarte como sos, sin importar el envoltorio.

—¿Te gusta la idea de recorrer el país con la obra?

—Es un placer total cada fin de semana estar en un lugar distinto. Venimos bien, pero seguro si me preguntás en seis meses, habremos dado la vuelta por todos lados. Es hermoso encontrarse con el público de todo el país, que es tan generoso, se divierte, disfruta con nosotros y eso es muy gratificante.