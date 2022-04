David Gudiño, el argentino que sueña con Cannes

El cortometraje Argentina no es blanca, de David Gudiño, busca entrar en los 200 videos con más vistas que compiten en todo el mundo para clasificar al TikTok Short Film del Festival de Cannes. Con la búsqueda de posicionarse como destino de entretenimiento líder, la sociedad propuso una competencia global dentro de la aplicación, con videos de 30 segundos a tres minutos. Hablamos con Gudiño para saber más de este corto que busca concientizar sobre la identidad marrón.

—¿Cómo se te ocurríó participar del concurso?

—Vi el concurso y como soy actor y hago tiktoks me dieron ganas de participar. Pensé: “¿Sobre qué quiero hablar?”. Y me pareció interesante hablar sobre lo que me pasa en la red social. Constantemente recibo comentarios xenófobos, discriminatorios y racistas en los videos que hago. El primero que me hicieron fue: “Un productor boliviano… Ni yo me la creo”; después: “No sabía que miraban TN en Perú”; “¿Un peruano se ríe de Majul?”; “Vas a aumentar los tomates, boliviano”. Entonces me pareció interesante ponerles voz y cuerpo a esos comentarios, y con ese material hicimos el corto.

—¿Cómo fue el proceso de grabación y desarrollo?

—Primero pensamos las situaciones y el guion con mi amigo Gabino Torlaschi, que me acompañó en toda la producción, estudiamos juntos actuación en la Universidad Nacional de las Artes. Fueron dos jornadas.

Grabamos con mi celu, nos ocupamos de tener un buen sonido directo con un equipo que nos prestaron y para el final yo quería que haya una toma en la calle con más marrones, entonces hice una convocatoria abierta en mis redes y quienes pudieron se sumaron. En el final quería mostrar cómo en las redes sociales pueden surgir luchas que llegan a la calle.

—¿Cómo creés que ayudaría a continuar la visibilización de la identidad marrón que venís haciendo hace tiempo?

—Creo que lo más importante es que más marrones nos animemos a hablar de esto que nos pasa. Es difícil para quienes atravesamos el racismo hablar. Estos días vengo recibiendo un montón de comentarios que dicen: “Es tu problema sentirte mal porque te identifiquen que sos de otro lugar”, y con ese comentario te das cuenta lo problemático que es hablar de esto, porque nadie negaría un crimen racista o un femicidio, pero sí se puede poner en duda el racismo que atravesamos día a día quienes somos marrones y atribuirlo a una cuestión psicológica, subjetiva y personal. Como si fuera una opresión imaginaria que yo siento. Que la gente le ponga el nombre que quiera, pero que te tratan distinto por el color de piel, eso existe y nos merecemos el debate.

—Si queda seleccionado, ¿vas a ir? ¿Qué acciones tenés planificadas?

—Sí, iría, y me pararía con mi cartel de cartulina marrón que dice: “Argentina no es blanca”. Que el mundo sepa que, aunque no estemos en películas, hay una gran presencia indiscutible de cuerpos marrones en la Argentina.

—¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine?

—Claro, me doy cuenta de que hay mucho deseo de hablar de esto. Ya estamos preparando más material. Esto recién comienza.