Greeicy: “La vida es una montaña rusa de emociones”

La cantante y actriz colombiana Greeicy fue invitada por Disney a realizar un video musical de la canción Así es la vida, versión en español de That´s life. El videoclip está inspirado en Soul, película animada que llegará a Disney+ este 25 de diciembre. Diario Hoy dialogó en exclusiva con la artista para conocer detalles.

—¿Alguna vez soñaste con cantar alguna canción de una película?

—Crecí viendo las películas de Disney y en mi sueño, cuando empecé a realizarme como artista, pensé en que me invitarían a hacer un doblaje o a cantar algo y hoy finalmente se dio esta oportunidad.

—¿Qué se siente ponerle voz a un himno como Así es la vida?

—Me siento privilegiada por la afinidad que tengo con la canción, una letra y un mensaje que sigue estando vigente y real, la vida es una montaña rusa de emociones que hay que disfrutar y cuando tienes la pasión clara y eso que mueve tu alma simplemente vas a fluir independientemente de qué tan duro sea el camino.

—¿Creés que Así es la vida y Soul llegan en un momento ideal para tu vida?

—No llegó en 2019 ni en 2021, sino en 2020: un año donde tuvimos tantos retos, laborales, personales, de oscuridad y luz, y creo que llega esta canción, y esta oportunidad, con un mensaje tan particular lo tomé para mí.

—El género de la canción no es el que manejas frecuentemente, ¿qué tuviste que hacer para interpretarlo?

—No es el género con el que desarrollé mi carrera, pero obviamente conocía el jazz y el blues, de manera atrevida lo digo porque no los conozco en profundidad, he escuchado mucho, no había tenido la oportunidad de involucrarme y aquí me dejé llevar, soy yo interpretando. Escuché la pista, ya te da una sensación que fluye y te lleva, me dejé llevar porque si me iba a lo técnico y cómo se hace me tocaría años sentarme a estudiar, a prepararme, todo tiene su trabajo y tiempo e involucré lo que soy como artista en el género y quedé antojada en hacerlo nuevamente con una canción mía.

—El protagonista de Soul necesita “algo” para volver al mundo, ¿qué creés que te falta a vos en tu carrera aún?

—Creo que esas necesidades van surgiendo a medida del camino y van cambiando, eso es lo bonito de la vida,. Siento que uno llena ciertas metas emocionales y en el alma para seguir avanzando, pero hay otra prueba que te toma algo que ya habías hecho, eso es el reto de la vida. Tener la conciencia de lo que querés, de hacer las cosas bien, de cuando cometés errores es más valioso que equivocarse, porque a veces no aprendes bien las cosas para seguir en el camino. Siento que no podría decir algo en específico, la vida te pone retos diferentes. Quizás me falten muchos que hoy no conozco y cuando la vida me enfrente a ellos y sepa qué tenía que aprender y no sabía.

—Soul llega el 25 de diciembre, luego de varios cambios. ¿Cuáles hiciste vos?

—Este año nos cogió a todos de sorpresa. Tenía gira, lanzamiento de disco, y todo cambió. Aunque fue un año difícil, de muchas pruebas y retos personales, entiendo que Así es la vida, y no sabemos qué nos depara mañana. Por eso hay que ser leales a uno, respetando pasiones, lo que nos mueve, y mañana no sabemos qué puede pasar.

—¿Vas a hacer algo el día del estreno de Soul?

—Yo ya ví la película, me encantó y quiero verla con mi familia, y quiero que todos la vean, porque no es sólo para niños, tiene un mensaje muy oportuno. Me sentaré con mi familia a reverla y ver qué sensaciones tienen.

—¿Qué significa para vos ingresar al universo de Disney?

—Es un sueño hecho realidad, una oportunidad bellísima y con este mensaje que llega, fue una oportunidad “oportuna”, valga la redundancia. Llega a mí con un mensaje que me permite retransmitirlo, así que feliz, y que además se refuerza con la película que llega este 25 de diciembre.

Actuación, canto, un disco pendiente, y mucho más

—Has trabajado anteriormente en varias ficciones, telenovelas, series, ¿esto es un nuevo acercamiento a lo actoral?

—Esta oportunidad me vuelve a abrir esa puerta y pasión por la actuación. La música seguirá siendo la base de mi carrera, pero la actuación mueve mi alma, me llena la vida. Espero participar de algún nuevo proyecto, hay propuestas, pero cuando sea realidad recién lo contaré.

—Disney es una casa muy familiar, pero en tu carrera has tenido papeles fuertes, con alto compromiso social. ¿Es esto lo que te gusta?

—Mi público, el que más amo, surgió de la música, son niños, jóvenes. A la hora de la actuación hice cosas para un público más adulto, pero si te soy sincera tengo más afinidad con este tipo de producciones y contenidos, la música me ha permitido sacar mucho más con lo que soy afín, los mensajes y lo que quiero compartir.

—¿El disco cuándo saldrá?

—En tiempos y fechas no tenemos en claro nada. Este año nos demostró que creemos a veces que tenemos todo planeado pero la vida te demuestra que no es así, y la idea es que salga el año próximo, pude en pandemia dedicarle más tiempo, el primer disco fue hecho más corriendo, porque estaba enfocado en las performances y shows, dejando de lado la creación, y ahora pude imaginar y encontrar un poco más qué quería transmitir.

—¿Qué otro terreno te gustaría explorar?

—Me gusta mucho el arte, todo, me apasiona, creo que el arte va directo a las emociones, un pintor expresa y desahoga emociones, el bailarín, el cantor, el actor, también. Cambiando el rumbo me gusta el diseño, me gustaría diseñar, moda, interiores, no me imagino hacer algo muy distinto a la parte emocional y artística.