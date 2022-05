Hernán Casciari: “Mi vieja está presente en un montón de cuentos”

Formado como escritor, comunicador y fundador del proyecto integral Orsai, Hernán Casciari también ha desplegado su magia sobre los escenarios teatrales y es por ello que sus obras se han convertido en todo un éxito.

En la actualidad, este buen muchacho creó Una madre extrovertida, una pieza donde comparte el protagónico junto a su mamá llamada Chichita.

Durante una entrevista intima con este multimedio, el también hombre de radio, mágico en el éter, detalló las características principales del proyecto que lo trae a esta ciudad esta noche, en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, ubicado en 10 entre 45 y 46.

—¿Cómo surge esta obra? ¿Bajo qué circunstancias decidís invocar a los parientes sobre las tablas para que te acompañen en la puesta en escena?

—Una madre extrovertida es una versión unplugged de Una obra en construcción, que es algo que venimos haciendo con muchos integrantes de mi familia desde el año 2015, y que después de la pandemia por una cuestión de protocolo se convirtió en algo mucho más chiquito.

—¿En qué narrativas está presente tu mamá? ¿Cuál es la selección de escritos?

—Mi vieja está presente en un montón de cuentos, sobre todo de mi infancia y adolescencia, y esos son los cuentos que hacemos arriba del escenario, los que vamos a hacer en el Coliseo Podestá el 5 de mayo.

—¿Por qué decidiste invitarla al escenario?

—Decidí invitarla al escenario porque es un personaje muy particular, muy extrovertido que funciona muy bien como actriz, y lo hace de forma muy profesional. Si bien nunca se dedicó a ello, muy pocas veces encontré una actriz tan profesional arriba del escenario, hace las cosas muy bien, entiende los matices, las entonaciones y la complejidad.

—¿Qué energías los rodean en estas ­entregas?

—A mí me divierte mucho hacer cosas con mi vieja, porque no tengo tanta relación con ella por fuera del escenario. No la voy a visitar, ella tampoco me visita tanto, entonces tener un camarín para antes y después de la función hace que nos acerquemos un poco como madre e hijo.

—¿Cómo sigue tu proyecto Orsai?

—Es un proyecto con muchísimas aristas, casi como los brazos de un pulpo. Hay proyectos audiovisuales, teatrales, hay gráficos, podcasts, hay un montón de cosas alrededor y por suerte hay un montón de gente trabajando para que todo eso ocurra.

“Una verdad real”

—¿Por qué recomendarías al público que concurra a la obra?

—A mí me parece que Una madre extrovertida tiene, como contrapartida de otras obras de teatro, una verdad que los actores no pueden representar, una verdad real, porque cuando mi vieja llora arriba del escenario porque en el cuento se murió su marido, que es mi papá, es mi vieja en serio, llorando en serio, porque se murió mi papá en serio. Y eso es muy complicado que lo haga Norma Aleandro con un texto de Chéjov. Más allá de eso, es porque es divertido y porque es una obra que sin duda tiene mucho sentido ver en familia, y si es entre padres o madres e hijos o hijas, muchísimo mejor.