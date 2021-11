Ilusionados presenta su nuevo material

Fundada en tiempos contemporáneos, Ilusionados es una banda que está conformada por Yamir, Alan, Brian, y Lucas Chattah. Ellos fueron entrevistados por este multimedio para revelar las vicisitudes de su lanzamiento reciente.

—¿De qué va el material que estarán presentando?

—Vamos a estar presentando nuestro álbum Adrenalina, estamos muy emocionados por tocarlo. Pero todo este tiempo no solo estuvimos trabajando en ensayar, estuvimos trabajando mucho material nuevo, por lo que habrá nueva música estrenada en el show y será el puntapie para lo que viene. No podemos esperar a que lo escuchen.

—¿Qué balances realizan del camino andado?

—Cuando empezamos no sabíamos ni afinar la guitarra, si nos hubiéramos quedado con eso de “el que tiene talento” o “el que no tiene talento”, no estaríamos hoy juntos haciendo música. A lo que voy es que todo este trayecto fue un constante aprendizaje en base a la prueba y error. Por más que alguien de afuera te diga que no servís para eso. Esa etiqueta y concepto está muy instalado, más en el mundo del arte. Grabamos Adrenalina produciéndolo nosotros mismos y estamos felices con el resultado, seguimos trabajando en nueva música.

—¿Qué debilidades y fortalezas encontraron en el camino?

—Como todo camino que uno ama, hay muchos percances en el camino, pero también hubo estímulos internos, y externos que nos motivan a seguir haciéndolo, ver cómo la gente canta las canciones en los shows es irreal. No podríamos vivir con nosotros mismos si dejamos el camino. Estamos condenados a cumplir nuestros sueños por lo que nos conviene creer que seguir adelante es parte de toda esta aventura.

—¿Por qué les recomendarían a los seguidores escuchar este disco?

—Adrenalina es un disco realmente rockero, hay muchas guitarras coexistiendo entre sí, y le damos lugar al solo de guitarra dentro del contexto de la canción. No como arreglo, sino como si fuera una canción dentro de otra. Es un álbum lleno de energía, también tiene sus partes ambientales que ayudan a bajar un poco la intensidad. Hay una buena cantidad de armonías vocales, y las baterías y el bajo ensamblan todo. Fueron graba en simultáneo para tener esa sensación de vivo. Las letras son muy positivas con el concepto de ir para adelante, ir por tus sueños. Esto lo dice la canción Un mejor camino (tema 9 de Adrenalina): Soltar tus sueños no te dará la paz. Pueden escuchar nuestro álbum en todas las plataformas digitales.