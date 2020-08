J Balvin contrajo coronavirus

Suele creerse que el coronavirus no afecta tan severamente a los jóvenes, sin embargo, el artista colombiano J Balvin de 35 años, confesó que se está recuperando de la enfermedad y que le “ha dado muy duro”.

El colombiano relató que contrajo la enfermedad y supo del diagnóstico hace unos días y aseguró que “a veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó y me tocó bien duro”

Además pidió a los jóvenes cuidarse y fue enfático cuando dijo que el virus “no es un chiste” e insitió en “cuidarse mucho”.