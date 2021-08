James Lafferty y Stephen Colletti hablan sobre su nueva serie

Cansados de que la industria de Hollywood los llame solo para realizar papeles estereotipados, James Lafferty (One Tree Hill) y Stephen Colletti (Laguna Beach) pusieron manos a la obra y crearon Everyone is Doing Great, serie que acaba de estrenar en Paramount+. Con el telón de fondo de la industria del cine y la televisión, además de la difícil tarea de actuar y convivir con la fama, esta delirante comedia ha generado un gran interés desde su lanzamiento. Diario Hoy dialogó en exclusiva para Argentina con Lafferty y Colletti.

—¿Es difícil estar delante y detrás de cámaras a la vez?

—James Lafferty: Fue una experiencia intensa en este proyecto, porque fue independiente, y el mayor desafío es eso de “el tiempo es dinero”. Entonces tenés que estar preparado para estar en los dos frentes: en el set no podés perder tiempo; y cuando estás dirigiendo, tratás de analizar todo y pensar cómo será tu próxima escena como actor. Fue un desafío, pero hermoso.

—¿Cómo surgió la idea del programa?

—Stephen Colletti: James se acercó con la idea de hacer algo cómico. Siempre hablábamos de shows que veíamos y disfrutábamos y pensábamos lo bueno que sería poder estar en uno. Y él continuó con su carrera de director y guionista y se acercó con esta propuesta, y sentí que había una posibilidad de reírnos de nuestras experiencias en la industria y que había una posibilidad de captar esos momentos íntimos y delicados de la vida de estos personajes, que con el humor se podían resaltar. Esperamos que los espectadores también los disfruten. Rápidamente pusimos manos a la obra y llevamos adelante el show.

—¿Cómo lograron ese mezcla de humor, drama e ironía, que hace tan único al programa?

—JL: Tratábamos de trabajar las situaciones y poner los personajes en ellas y ver cómo reaccionaban; no se trató de hacer bromas, sino de adaptarlos a las escenas y lograr ver qué pasaba con estas situaciones asombrosas e incómodas. La música nos ayudó mucho para que todo fluyera en los momentos en que, por ejemplo, los personajes luchan tanto, pero a la vez la música los suaviza.

—SC: Y elegimos la música pensando, por ejemplo, cómo serían estos personajes en una playa de Argentina; tuvimos eso presente.

—El show puede ser una respuesta, pero, ¿cómo fue para ustedes romper con los estereotipos y lugares en donde la industria los colocó?

—SC: Es curioso, porque yo nunca sentí eso. Existe en la industria, pero para algunos; aunque al final del día, sobre todo en estos días, sos otra cosa. Mucho tiempo pensé el tema de estereotipos, y naturalmente fui eligiendo mi camino sin tener que escuchar los dictámenes de la industria.

—JL: Por eso también pusimos, en el programa, otros personajes que no representan estereotipos. Hay algo en las personalidades que permite que esos roles puedan lograr otros niveles, y de eso habla el show, de envejecer y moverse a otros lugares.

—¿Qué significa para ustedes la amistad, entendiendo además que eso los llevó a unirse para el programa?

—SC: La amistad, en el programa, es la manera de viabilizar la historia. Originalmente iba a ser la amistad de cuatro personas: dos personajes y sus ex; pero luego entendimos que no era solo eso, sino sobre la amistad y cómo los obstáculos de la vida pueden cambiar todo; con experiencias como matrimonios, divorcios, rupturas amorosas, que, claro, no son las mismas para todas las generaciones.

—¿Qué es lo que más les gusta de sus personajes?

—JL: Me gusta poder interpretar a alguien tan apático y que su engranaje es tan diferente al de los demás. Siempre está como en una montaña rusa, y eso es lo transporta a otros aspectos de su vida y sus relaciones.

—SC: Me gusta cuando necesita del otro para saber si lo que hizo es correcto o tomó una mala decisión; y cómo están uno para el otro como amigos, aun cuando están frente a cosas muy obvias. Amo ver la frustración del otro indicándole sus cosas, estar ahí para sus amigos y explicarle lo que no tiene que hacer.

—Es un programa independiente pero ahora llega a Paramount+. ¿Cómo se sienten con eso?

—JL: No podemos estar más felices. Es muy grande para nosotros, por muchas razones, que llegue a Latinoamérica, teniendo en cuenta que mucha de la música utilizada se inspiró en ella, nos llevó mucho tiempo ese punto. Nos da miedo por si otras culturas entenderán el humor que maneja.

—SC: Habíamos recibido varias consultas para ver el programa y también por otros protagonistas que tienen fanáticos en Argentina, así que nos alegra que finalmente se vea allí también.