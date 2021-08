Myriam Hernández: “Nada se compara con las ganas que tengo de pisar el escenario”

La estrella de la canción chilena, Myriam Hernández, acaba de lanzar un sencillo que anticipa su próximo disco y gira en Estados Unidos. Hasta aquí formará parte de Sinergia, y para celebrar el lanzamiento fue acompañado con un video, que está disponible en YouTube. Diario Hoy dialogó con la artista para saber más detalles de su carrera y sus próximos trabajos.

—¿Cuál es la clave para mantenerse vigente?

—Estar en contacto con lo que hoy ocurre, llevar tu música de siempre a nuevos colores, estar en cada tour refrescando los arreglos, siempre me he preocupado de elegir las canciones que quiero que ojalá sean clásicas en el tiempo, y de alguna manera he tenido la confirmación porque canciones como El hombre que yo amo, Tonto, Mío, Herida, en fin, han sido heredadas a nuevas generaciones, y eso es maravilloso.

—¿Cómo vivís la resignificación de tus melodías en este sentido y cómo pensaste esta nueva canción de esa manera?

—Para mí era muy importante seguir con una canción que tuviera un mensaje muy poderoso y muy potente para las mujeres, por todo este movimiento que se ha estado luchando por años. Yo comencé hace tres años con un tour que se llamaba Soy mujer, compuse una canción con el mismo título, enviando un mensaje a mi público femenino, que estaban viviendo situaciones difíciles y no se atrevían a tomar una decisión u otra, a ayudar a tomar decisiones con una canción, y también lo hice en Sinergia, cuando le pedí a Jacobo Calderón una canción que sirviera para que las mujeres se sientan valoradas, potentes, seguras, y ese mensaje tomó forma muy fuerte porque he recibido muchos mensajes de mujeres que me han contado que al escucharla se sienten poderosas o que les permitió pensar un límite a relaciones tóxicas. Así como El hombre que yo amo, que acompañó a amores platónicos, que hoy esta sea la canción que sientan suyas, que sea el himno, es maravilloso.

—De a poco estamos saliendo de este paréntesis, ¿cómo es imaginar el regreso a los tours? ¿Lo añorabas? Seguramente estuviste en contacto con el público de otra manera…

—Es totalmente diferente, hice streamings, salimos al exterior, en la playa, en el desierto, para hacerlos distintos, pero nada se compara con las ganas que tengo de pisar el escenario por primera vez, de ver las miradas del público de las primeras filas, sentir los coros, es una gran emoción, me hacía falta. Creo que también es algo que necesita la gente, de volver a ver sus artistas, de volver a la normalidad.

—Imagino que, más allá de tu trayectoria, en esta oportunidad sentirás muchos nervios, o que se multiplicarán por mil…

—Yo creo que sí, siempre siento muchos nervios antes de actuar, se me seca la boca, me sudan las manos, se me acelera el pulso, y yo creo que es por el respeto al público, al no creer que tenes el éxito asegurado, porque hay que luchar por él en cada concierto, pero sí, creo que será una emoción distinta.

—¿Cómo es un día en la vida de Myriam?

—Desde hace tres años que ha cambiado porque estoy en Yo soy, y grabamos el programa de miércoles a domingo, todos los días. Entonces me levanto muy temprano a la mañana, con todo lo que implica, la ducha, el pelo, el maquillaje, me voy al canal, y no vuelvo a mi casa hasta las siete o siete y media de la noche, o a las diez cuando se graban dos programas. Pero un día en mi casa sin trabajar, estoy con mis hijos, en pandemia se dio más, porque todos estamos acá, con mi marido, me gusta estar con ellos, hacer cosas de casa, dormir más, ver una serie, reunirme con mi familia, disfruto las cosas simples, de mi casa, sencillas, los amigos, amigas, nada muy excéntrico, para nada, todo muy simple.

—¿Qué otro objetivo tenés para tu carrera? ¿Soñás con algo?

—Así como soñar no, pero me gusta mucho la actuación, en alguna oportunidad me ofrecieron actuar en una película y en una telenovela, pero no quise aceptar, primero porque respeto mucho a los actores, en eso de memorizar tanto texto y dejar de ser tu para ser otro, estoy abierta, he sido animadora, de Viña del Mar, me gustó mucho la experiencia, fui coach en otro programa. Lo mío es mi música, pero si se me da interés en otra cosa lo haré, no se me ocurre ahora qué, pero quiero dejarme ilusionar, soñar, dejarme sorprender, más bien.

—¿Cómo sigue el año de trabajo?

—Sigo con el programa, con la gira por Estados Unidos y Puerto Rico, y para 2022 tenemos agendadas fechas en República Dominicana, Colombia, muchos, y espero que la Argentina esté considerada y poder ir allí el próximo año.