Lorenzo di Bonaventura: “Mi pasión es el cine”

Lorenzo di Bonaventura estrena en Paramount+ su nueva producción Infinite, dirigida por Antoine Fuqua y con Mark Wahlberg como protagonista, una propuesta que lleva la imaginación al límite. Diario Hoy dialogó con este ícono del cine hollywoodense para conocer detalles del filme.

—Si pudieras recordar alguna de tus vidas pasadas, como les pasa a los protagonistas de Infinite, soñando, ¿en qué época de la historia del cine te gustaría estar?

—Guau (risas), en realidad me gustaría estar en la época del Renacimiento, probablemente en Florencia, porque creo que es un período increíble de cambios, donde la humanidad comenzó a enfocarse en otras cosas más que en la religión, eso fue fascinante, me gustaría estar ahí un tiempo, deslumbrándome con la obras que se hicieron, pero realmente me atrae ese apasionante y dramático cambio, curiosamente una vez en una entrevista me preguntaron si fuera un animal qué animal me gustaría ser, y si bien me asustó, dije un perro, pero el entrevistador me dijo que no le importaba lo que decía sino si me ponía nervioso al hacerlo, creo que cuando se hacen este tipo de preguntas, probablemente la respuesta esté en la película, poder ser y hacer lo que uno quiera.

—¿Alguna vez pensaste en producir películas más pequeñas, independientes? Generalmente tu trabajo se asocia a producciones inmensas...

—Claro, el año pasado hice una película de bajo presupuesto, The secrets we keep, con Noomi Rapace, The devil inside costó muy poco también, lo mismo Kidnap. Hago películas más pequeñas, y me gusta mucho, pero por el éxito de las grandes no me llaman para estos proyectos, por eso tienen que surgir de mí, a veces impulso proyectos sobre ideas que ­vienen de noticias. Creo que mi pasión es el cine, no lo que recauda, quiero cada vez hacer más películas.