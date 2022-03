Jazmín Diz adelanta El país de las últimas cosas

El país de las últimas cosas, de Alejandro Chomski, que adapta la novela de Paul Auster, tiene a Jazmín Diz como protagonista, y con ella hablamos sobre esta película que llega, finalmente, el jueves a los cines.

—¿Cómo llegás a la propuesta?

—Dos meses antes de rodarla, un productor de la película me vio en El cartógrafo en el Teatro San Martín, me recomendó, después vino Ale a verme, me eligió, me convocaron a los dos meses para ir a rodar a República Dominicana, y durante ese tiempo previa ensayé, leí el guion y la novela para ponerme al día, que me pareció increíble. Después hubo que armar el mundo allá, un trabajo increíble que pude ver el desarrollo de todo, que se termina corriendo de la novela y del guion.

—Y que tras la pandemia se resignificó todo...

—Claro, y nos agarró en plena posproducción, volví para grabar la narración en off en medio de todo esto.

—¿Cuál es el principal desafío que te presentó el personaje?

—Entender todo el proceso para que la interpretación no sea sólo lo que yo creía, porque todo fue más sostenido y contenido, sin tanto drama como tiene la novela, sino con un mensaje de esperanza, porque en la novela el relato se dispara sobre una carta en la que relata lo que vivió, pero hoy ya convive con todo eso y naturalidad, por lo que no quería teñir nada de ese mundo. La intención que trabajamos con Ale fue para superar eso.

—¿Cómo fue el encuentro con los compañeros de elenco?

—Hermoso, yo era la única argentina, llegué diez días antes, a algunos los conocí, pero tampoco no hubo mucho tiempo. Siento que en este desafío hubo mucho que se armó en el aquí y ahora de filmar. Compartimos bastante posrodaje, porque estabamos en el Caribe, ibamos a la playa para recargarnos para el otro día.

—Necesario por la oscuridad del relato…

—Sí, y con todos los demás actores fue todo muy fugaz, uno o dos días, así que hay algo del entrenamiento de la actuación que te permite llevar adelante todo.