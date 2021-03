Jennifer Garner: “Quería recuperar el estilo de comedias familiares de antaño”

Jennifer Garner es la protagonista y productora de la nueva comedia familiar de Netflix ¡Hoy Sí!. La ficción bucea en la vida de una familia acostumbrada a decir que no a todo y que tras una apuesta con sus hijos instauran “el día del sí”, una jornada en la que estará todo permitido. Con un elenco de niños y acompañada por Edgar Ramírez, Garner encarna a Allison Torres, una mujer que dejó su vida en stand by para dedicarse a la familia y ahora quiere volver a tener su espacio y lugar.

Diario Hoy dialogó en exclusiva con la intérprete para saber más detalles de su vuelta a la comedia y sobre cuándo supo que la actuación era lo que quería hacer para vivir.

Participaciones en series de televisión como Spin City y La Ley y el Orden, fueron fogueándola hasta que llegó la oportunidad de interpretar a Hannah Bibb en Felicity. A partir de allí tuvo más roles en cine con Hey, dónde está mi auto y el gran espaldarazo de Pearl Harbor y Alias, en la que encarnó a Sidney Bristow, una espía particular. El cine de acción la siguió convocando, pero también producciones como Atrápame si puedes, de Steven Spielberg, El club de los desahuciados, junto a Matthew McConaughey y Jared Leto, Nueve Vidas y las recientes Yo soy Simón y la explosiva Matar o Morir. Dejando de lado ese género, vuelve al cine con esta comedia para todo público.

—Cuando leíste el guión de la película, ¿en cuánto te identificaste en esto de decir “no” todo el tiempo? ¿Sos de decir “no” todo el tiempo?

—Me identifiqué porque de hecho el guión está inspirado en mi vida. Produje la película y durante mucho tiempo me dediqué a mis hijos. La idea de Hoy Sí surge de un libro muy querido escrito por Amy Krouse Rosenthal. Mi hija cuando tenía tres años se reposaba en mi regazo y soñaba con tener su “día de sí”. En el comienzo del libro hay un calendario en el que se dice no en varios idiomas; cuando se habla del día de sí tiene que ver con poder hacer muchas cosas y así nueve años después estamos con la película.

—La película llega en un momento extraordinario, mezcla humor y valores como amistad, trabajo en equipo, la importancia de la familia y compartir tiempo, ¿cómo crees que será recibida durante la pandemia?

—Terminamos de rodarla hace justo un año antes del parate total y verla ahora es increíble. Tanta gente junta es como un sueño, nos divertimos mucho en el rodaje. Más allá de la pandemia, generalmente una película se muestra a grupos en cines para ver la reacción. Acá no pudimos hacer eso, entonces les propusimos que se filmaran viéndola en familia para tener idea de cómo reaccionarían. Lo que amo es que al finalizar la película las familias se unen más, eso amo y espero que suceda con todos.

—No es la primera vez que lo hacés, de hecho tenés varias experiencias así, pero ¿cómo es trabajar en el set con tantos niños y su energía?

—Hay mucha energía (risas). Dios mío, cuando hay niños alrededor es más trabajo, pero también más diversión. Edgar es muy bueno con los niños y todos trabajamos como un equipo. A los niños se les preguntaban cosas, en un punto sos como su madre, atendiéndolos, pero sí, había mucha energía. Sí tuvimos que trabajar mucho con Julian, porque se dispersaba.

— Por tu participación en Alias y muchas películas dramáticas y de acción, ¿cómo fue volver a la comedia y cómo a la comedia familiar en este caso? ¿Te gusta el género?

—Lo elegí, hice esta película a propósito, quería que recuperara el estilo de comedias familiares de antaño. Venía de hacer cosas oscuras, pero quería actuar alegremente, tener diversión. Me siento afortunada por hacer películas de varios géneros y no sólo de drama, de acción o lo que sea.

—Saliendo de ¡Hoy Sí! por un momento, ¿cuándo supiste que querías ser actriz?

—Es algo que no lo pensé como generalmente sucede, de imaginar “quiero ser actriz de grande”. Sí sabía que quería estar en la escena; en el colegio pude hacerlo. Trabajaba en empleos cercanos al teatro y así es como ingresé.

—Si tuvieras que elegir, ¿hay algún personaje de ficción o real que te gustaría interpretar?

—Sí, hay muchos. Cuando era más joven tuve la suerte de compartir escenario con Helen Mirren en una obra de Broadway A month in the country y luego hice Cyrano de Bergerac, de Roxanne, me gustaría volver a eso.

—La película propone algo interesante. Si tuvieras un Yes Day, ¿qué harías? ¿Cómo lo organizarías?

—Empezaría el día con una rutina de ejercicios con todas mis amigas. Me reuniría luego con toda mi familia, toda; iría con ellos a ver algún show a Broadway y luego tendría una increíble comida, en la que reiríamos y charlaríamos mucho.

Cómo es la película con la que vuelve a la comedia

Jennifer Garner protagoniza y produce la película ¡Hoy Sí!, que llegó el viernes a Netflix. La comedia, en su aparente liviandad esconde un profundo mensaje de empoderamiento y feminismo. “Hace tiempo que trabajo y no me pagan” dice Allison (Jennifer Garner), una exitosa empresaria de marketing que puso en paréntesis su vida para criar junto a su marido (Edgar Ramírez) a sus hijos. Como en esa simple frase, dicha en una entrevista laboral para un puesto al que el personaje aplica aun sabiendo que está sobrecalificada, esta propuesta potencia las ideas de género en cada una de sus escenas. En el arranque se la muestra a Allison de joven, disfrutando de la vida, haciendo deportes extremos, tomando riesgos, gritando a cuatro vientos “sí”. Pero la rutina, las obligaciones y muchas otras cosas, la han convertido en esa persona que nunca hubiera imaginado ser. “Yo antes decía a todo que sí, pero al nacer mis hijos empecé a decir a todo que no”, reflexiona Allison. Tras entender que se ha transformado en alguien que no desea ser, acepta el desafío propuesto por sus hijos de instaurar un día en el que a todo, absolutamente todo, deberán decir que sí.

Alias, una serie pionera

Durante cinco temporadas, Jennifer Garner encarnó a Sydney Bristow en Alias, programa por el cual recibió una infinidad de galardones y que posicionó al personaje como uno de los roles femeninos más fuertes de la televisión. Creada por J. J. Abrams, a lo largo de 105 episodios vimos cómo la agente secreta desenmascaraba a la organización de inteligencia, que tras su fachada escondía una organización criminal. La argentina Mía Maestro era parte del cast, del que también participaban Michael Vartan y Victor Garber.