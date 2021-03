Crónica de una separación anunciada

Después de mantener relaciones fallidas y matrimonios breves, Jennifer López decidió darse una nueva oportunidad en el amor cuando conoció al deportista profesional, Alex Rodríguez.

Tras encontrarse y salir durante unas semanas, la cantante y actriz decidió probar una nueva convivencia. Sin embargo, esta vez no sería tan simple, ya que debió armar una familia ensamblada con sus mellizos Max y Emme de 12 años, fruto de su amor con el cantante Marc Anthony, más las adolescentes que Alex tuvo con la exmodelo Cynthia Curtis. Las chicas hoy tienen 15 y 12 años.

Cuando el hogar logró encontrar la unión y la paz, los tortolitos tomaron la decisión de dar otro paso y así anunciaron su compromiso. Así planificaron su boda, pero en este contexto una mujer confesó que mantuvo un romance con el beisbolista.

Se llamaron a silencio para alejarse del foco mediático, pero la crisis sucedió puertas para adentro, frenaron la boda y repensaron sus objetivos a largo plazo. Asimismo, iniciaron una terapia que los ayudó a pasar el mal trance y decidieron seguir adelante con la relación.

Con una nueva etapa por delante, los novios retomaron la organización de la boda, pero la pandemia volvió a cambiarles los planes debido al confinamiento social y preventivo que tuvo lugar por decisión de varios países.

Al existir ciertas aperturas paulatinas, la diva del pop viajó a República Dominicana para rodar Shotgun wedding, mientras que su novio, y los hijos de cada uno, la acompañaron para disfrutar de unos días de vacaciones.

Pero como no todo lo que brilla es oro, la pareja terminó la relación abruptamente. Dieron a conocer que sus caminos continúan por separado pero no hubo más explicaciones al respecto. Además convocaron a sus abogados para que comiencen a trabajar en la división de los bienes. Sucede que mientras estuvieron juntos, estos famosos cosecharon una fortuna de 800 millones de dólares en común, que fueron invertidos en activos inmobiliarios. También compraron una mansión en Miami, un departamento en New York y un edificio, las tres propiedades valuadas en 33 millones de dólares. Ahora darán una batalla más para ver cuál es el porcentaje que corresponde para cada uno.

Vale mencionar que el deportista de alta rendición engañó a Jennifer con su exesposa, para luego involucrarse con una bailarina nudista que hizo públicos los chats que compartían. Además, tuvo un episodio con las drogas cuando no pasó un análisis de rutina para comprobar su alto rendimiento. Asimismo mantuvo romances con otras estrellas como Madonna, Kate Hudson y Cameron Díaz.