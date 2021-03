Santiago Margariños: “El desafío es entrar y salir de lo que le pasa al personaje”

Con una trayectoria que lo ha llevado a protagonizar series de televisión y obras de teatro, el talentoso Santiago Margariños es uno de los protagonistas de Realidad virtual, que este jueves llega a cines y Cinear.

—¿Cómo viviste el 2020?



—Fue un golpazo para la parte económica y laboral de muchos artistas y me incluyo, tenía muchos proyectos y cuando estaba por empezar coincidió con el inicio de la pandemia y se cortó todo, aproveché y me fui a un pueblo de Córdoba donde tengo unos amigos. Fue un 2020 de crisis pero que sirvió para revisar ciertas cosas y más allá de lo personal ver en que está la humanidad.



—Se estrena Realidad virtual...



—Sí, es una de las primeras películas nacionales que llega a las salas, es una experiencia nueva, nunca había hecho nada de terror, me gusta más el drama y la comedia, cuando es negra o dramática, y creo que el terror, si bien tiene algo de fantasía o de ficción, tiene conexión con algo dramático que acontece o está por acontecer. A nivel actoral me interesó ese recorrido.

—¿Cuál fue el desafío más grande de Pablo, tu personaje?



—Que lo que le pase vaya pasando y es un personaje secundario, pero está presente durante toda la película, es un desafío acompañar todo el tiempo a la protagonista, Vanesa González, es el hermano menor.

—En la película volás contra una columna, hay sangre por todos lados, ¿es más lúdico un rodaje así?



—Divertirse, uno suele divertirse en los rodajes, y el terror permite eso, por situaciones extraordinarias. Hay golpes, heridas, roturas de cosas, que hacen divertir, pero además está el desafío del trabajo, estás esperando y se ordena todo y tenés que rodar, y es entrar y salir de lo que le pasa al personaje, es ejercitar ese músculo, de ver cómo, rápidamente, entrás en el estado de lo que tenés que hacer.