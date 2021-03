Cormillot será papá a los 82 años

"La idea era confirmarlo a los tres meses y ayer Guillermo Andino me preguntó si había planes y no pude decir que no y la semana que viene contarlo", dijo en una entrevista radial el hombre de 82 años.

Su esposa, Estefanía Pasquini de 34 años, se mostró esperanzada con la noticia y "yo también" afirmó Alberto.

"Estefanía es joven y está muy entusiasmada con el que será su primer hijo y yo también. Está hablado, no es una sorpresa", había asegurado en el programa Es por ahí, conducido por Guillermo Andino y Soledad Fandiño.

Con respecto a la convivencia, dijo: “Hicimos un acuerdo respecto a pañales y a tareas hogareñas y muy posiblemente no sea tan colaborador”, ratificó.

Será el tercer hijo de Cormillot, que ya es padre de René y Adrián. Su ex esposa, Monika Arborgast falleció en 2017.