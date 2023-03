Jey Mammon: "Yo no violé, ni abusé, ni drogué a ninguna persona"

Jey Mammón hizo su descargo en redes sociales luego de varios días que se diera a conociera una denuncia por abuso sexual de un joven.

El conductor y humorista subió un video en el que afirmó: "Yo no viole, ni abuse, ni drogue a ninguna persona".

El mismo comenzó contando la "imperiosa necesidad de salir a gritar" y sostuvo que está atravesando el peor momento de su vida.

Luego de asegurar no haber hecho lo que se lo acusa, no negó conocer a Lucas Benvenuto, el joven denunciante, y dijo: "A Lucas lo conozco. Lo conocí el 25 de abril de 2009, él dice que me vio en esa fiesta y que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16, en esa fiesta nos conocimos. Intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos, se puede probar esto que estoy diciendo" . Además, contó que la relación duró hasta los 25 años de Benvenuto, que "fue llena de amor, de contención, de consentimiento" y que iban de la mano y se besaban por la calle.

A pesar de esto, Mammón volvió dar su versión de los hechos y declaró : "Lo vuelvo a negar rotundamente, me hace mierda escucharlo. Sumado al tema de la edad que no es cierto. Yo entiendo que Lucas necesita sanar su historia, pero no es acusándome a mi".

Hace días, Lucas Benvenuto contó que sufrió un abuso por parte de “un reconocido conductor de Telefe”, a quien luego en sus redes sociales identificó como el conductor de La peña de Morfi. Además de ello, detalló que su relación con Mammón había comenzado cuando él tenía 14 y el conductor 32. “ Mi mamá estaba al tanto, lo conoció y yo me iba de mi casa a su casa y mi mamá llamaba para preguntar si había llegado. A ese nivel de morbosidad...”, dijo. Benvenuto explicó que la denuncia se realizó en 2020, pero la causa se cerró en 2021 y el acusado fue finalmente sobreseído. En otro video Benvenuto aclaró que le costó mucho hablar sobre el caso. “Me costó mucho volver a sonreír. Quiero ser feliz”, expuso.