Siguen las repercusiones mediáticas por la denuncia contra Jey Mammón

El cimbronazo que tuvo la televisión argentina la semana pasada todavía se siente. El ambiente se vio fuertemente sacudido por las denuncias de abuso de menores que involucraron, por ahora, a dos personas vinculadas a ese ambiente. Por un lado, el productor Marcelo Corazza, quien se encuentra detenido junto a otros tres sospechosos, quien se negó a declarar la semana pasada y sólo sostuvo, antes de su ingreso a Tribunales, que es inocente. Pero además de ello, la denuncia pública que realizó Lucas Benvenuto en televisión apuntó contra Jey Mammón, el reconocido músico y conductor de televisión.

A partir de ese momento, fueron varios protagonistas de la tele argenta quienes se manifestaron. El propio involucrado, Mammón, emitió un comunicado a través de sus redes. “He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la Justicia sobreseyó y cerró. Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso, y frente a la Justicia ha actuado faltando a la verdad”, decía en su comienzo. Y seguía: “La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Ruego a Dios fluya, se exponga y se conozca la verdad”.

Pues bien. A poco de darse a conocer el caso, el conductor fue desvinculado momentáneamente de la conducción de La Peña de Morfi. Dicha situación fue informada por el canal Telefé a partir de un comunicado oficial.

Así las cosas, durante estos días, fueron varios quienes desde la pantalla misma comentaron sobre el tema. Una de ellas, fue Jesica Cirio, coconductora de La Peña… quien desde el programa expresó: “Voy a hablar en nombre de todos mis compañeros, la producción y todos los que hacemos La Peña. Un programa con mucho trabajo, mucho esfuerzo”, comenzó diciendo. Y agregó: “Es de público conocimiento todo lo que está pasando, realmente no tiene nada que ver con el espíritu, ni con la esencia de La Peña. Acompañamos la decisión del canal hasta que todo esto se resuelva. Estos hechos lamentables y tristes que nos tienen a todos impactados”.

Vale recordar que por ahora es Georgina Barbarrosa quien reemplaza a Mammón en la conducción. Otro momento tenso se vivió cuando se cruzaron en vivo, en el programa Estamos a tiempo extra, el conductor Diego Ramos y el diseñador Roberto Piazza. Ocurre que este sostuvo que lo de Mammón “podría tratarse de una calentura momentánea”. Esto causó sorpresa en el piso y generó el enojo y la respuesta de Ramos, quien señaló: “¿Una calentura momentánea haberse acostado con un chico menor? Se está hablando de un delito, no es una calentura momentánea. Si hablo de calentura momentánea me imagino a una adulto acostándose con un par, con otro adulto, acostarse con un niño de 11, 12 o 13 años no es una calentura momentánea, es un delito, es una aberración por donde se la mire”.

Otra de las personalidades que se refirió al tema, y en duros términos fue Viviana Canosa. “Esto no puede quedar impune, si el hecho ocurrió, tanto Jey Mammón como Marcelo Corazza tienen que ir presos. Si Gerardo Rozín se levanta de la tumba los caga a trompadas a todos. Le sugiero a Telefé que saque La Peña de Morfi, pónganle otro nombre. Rozín no se merece que ustedes ensucien su programa, él dejaba la vida en cada programa”, dijo.