Horacio Pancheri: “Nunca me imaginé en la vida que iba a ser actor”

El aclamado actor argentino que triunfa en México, Horacio Pancheri, es uno de los protagonistas de Top Chef VIP, nuevo reality de competencia que llega por primera vez al país a través de Telemundo Internacional. Con él hablamos para saber más detalles de su participación.

—Antes de hablar de Top Chef VIP me gustaría preguntarte: ¿cuándo supiste que la actuación y los medios de comunicación eran lo que vos querías hacer?

—Si te digo te vas a morir de risa porque nunca me imaginé en la vida que iba a ser actor, jamás pensaba que iba a hacerlo. De hecho yo estudié en Buenos Aires licenciatura en actividad física y deportiva, porque yo hice muchos años natación y pensé que mi vida iba por el lado del deporte. Me recibí de licenciado, trabajé en River, en Ferro, y mientras trabajaba con el deporte empecé a trabajar en el modelaje también medio de casualidad. Me buscaron para un casting y quedé y dije: qué divertido, qué bueno que está esto de viajar conocer gente y viajar por el mundo. Ahí empecé modelaje como ocho años con Ricardo Piñeiro. Mucha gente me decía: “¿Por qué no te vas a México a probar suerte actuando”. Yo nunca había actuado y me daba vergüenza, porque hacía comerciales, pero son diferentes a hacer una novela o hacer una serie. Y un día me desperté dije tengo casi 30 años, si no voy a México ahora a probar suerte ya no voy más y me lancé con una mochilita nada más. Llegué a estudiar acento neutro mexicano, a conocer gente y a los ocho meses ya estaba haciendo novelas en Televisa.

—¿Cómo fue el salto al mundo de los realitys?

—Siempre tuve claro que no me encerraría, pero en algún momento pensé en participar en realitys de deporte, podía ser alguno de natación, pero también a mí me gusta cocinar mucho y cuando me lo propuso Telemundo dije perfecto, no estoy encerrado y hago mi vida normal; voy a grabar 12 horas como unas novelas y después hago mi vida normal. Así que dije vamos, y la verdad que la experiencia es muy linda, realmente bonita.

—Decías que te gustaba cocinar, pero, ¿qué aprendiste en Top Chef VIP?

—Muchas técnicas, de cocción de las salsas, las texturas de cómo combinar un plato, se aprenden muchas cosas y se la pasa bien porque soy un tipo muy competitivo.