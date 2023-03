Arrestaron al actor Jonathan Majors

El actor Jonathan Majors fue arrestado por “estrangulamiento, agresión y acoso”, de acuerdo a los primeros reportes de la Policía local de Nueva York,

De acuerdo a lo informado de manera oficial por las autoridades locales, “los agentes pusieron al hombre de 33 años bajo custodia. La mujer (de 30 años) sufrió heridas leves en la cabeza y el cuello y fue trasladada a un hospital de la zona en condición estable”.

De acuerdo a lo informado por la agencia Associated Press, un agente y representante del protagonista de, entre otras, “Creed III” y “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”, indicó que Majors “no ha hecho nada malo. Esperamos limpiar su nombre y aclarar esto”.

Vale recordar que Majors es una estrella medianamente nueva en el universo de Hollywood. Su aparición en escena fue en 2019 con “The Last Black Man in San Francisco” y entre otros papales vale señalar el que tuvo en “Da 5 Bloods”, “The Harder They Fall” y el año pasado “Devotion”.

A lo largo de su carrera ha acumulado varias nominaciones a varios premios: entre otros, a Mejor Actor de Reparto y Mejor Actuación Revelación Masculina en los 20º premios anuales Black Reel, como así también Mejor Actor Masculino de Reparto en los 35º Premios Independent Spirit.