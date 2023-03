Alejandro Sanz salió a defender a Shakira

Es conocida la buena relación que tienen y que han sabido cultivar durante muchos años el músico español Alejandro Sanz y la cantante colombiana Shakira. Y tanto es así que Sanz, en una entrevista con la prensa mexicana, salió en defensa de Shakira, por algunas críticas que recibió por la canción que le apunta directamente a su ex, Gerard Piqué. Esa canción es la archi conocida Session nro. 53, que la barranquillera registró junto al productor argentino del momento: Bizarrap.

Así las cosas, Sanz no tuvo pelos en la lengua y, al ser consultado por el contenido de esa composición, expresó: “Nosotros los artistas terminamos siendo muy autobiográficos cuando escribimos porque en definitiva el manantial ¿dónde está?, en la introspección, en lo que uno lleva dentro, en las cosas que siente, ¿no?”. Y agregó: “Entonces, oye, si está en ese momento de expresarse de esa forma alguien, pues es lo normal que ocurra, y bueno, el que no quiera escuchar que no escuche. Tampoco es obligatorio escuchar”.

Vale recordar que, entre otras colaboraciones, Sanz y Shakira grabaron juntos la canción La tortura, que fue todo un éxito allá por el 2015. Además, a sabiendas de la amistad entre ambos, fue consultado por el estado sentimental actual de la cantante. Y él, de forma elegante respondió que lo bueno de las amistades es justamente eso, que queda entre dos personas. A buen entendedor, pocas palabras.