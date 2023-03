Tinelli y Momi Giardina en un proyecto en común

El conductor Marcelo Tinelli es el galán del momento desde que se supo que está soltero y sin apuros. En la actualidad, aunque no tiene ningún trabajo confirmado, se sabe que está trabajando para lo que sería una de las últimas reposiciones de Bailando por un sueño. En este contexto, el también locutor confirmó que entre las participantes que están confirmadas se encuentra Romina “Momi” Giardina, que quiere que esté en primera fila y ya estaría negociando. La idea es que se estrene a mitad de abril, como suele hacerlo.

Asimismo, el hombre fue vinculado a la humorista cuando la especialista en redes sociales Juariu vio historias que ambos compartieron mientras estaban en un asado disfrutando junto a amigos en común. Allí despertaron los rumores de romance, pero ninguno confirmó nada al respecto; por el contrario, Momi dijo que no tenían nada en común. Por aquel entonces, ella aseguró: “La verdad es que tengo buena onda con él, sus hijas, lo conozco hace años, pero de ahí a ser la pareja de Marcelo, no podría dar ese dato. No pasa nada, no habría chance”, agregó luego.