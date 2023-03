Las acusaciones contra Jey Mammón

La semana que pasó ha sido bastante movilizante. El am­biente de los medios y la televisión argentina se vio sacudido y sorprendido por graves acusaciones y denuncias contra personalidades y trabajadores que forman parte de la TV y la farándula. Ocurre que primero fue la detención del productor y ganador de la primera edición de Gran Hermano, en 2001, Marcelo Corazza. Y sobre el fin de semana se hicieron públicas y se conocieron graves acusaciones contra Jey Mammón.

El que denunció públicamente al reconocido actor y músico fue Lucas Benvenuto. Y lo hizo a través de un video y una entrevista que se conoció primero en un canal de televisión, pero que rápidamente se viralizó por las redes y los ­noticieros.

Allí, Lucas Benvenuto contó que sufrió un abuso por parte de “un reconocido conductor de Telefe”, a quien luego en sus redes sociales identificó como el conductor de La peña de Morfi. Además de ello, detalló que su relación con Mammón había comenzado cuando él tenía 14 y el conductor 32. “ Mi mamá estaba al tanto, lo conoció y yo me iba de mi casa a su casa y mi mamá llamaba para preguntar si había llegado. A ese nivel de morbosidad...”, dijo. Benvenuto explicó que la denuncia se realizó en 2020, pero la causa se cerró en 2021 y el acusado fue finalmente sobreseído. En otro video Benvenuto aclaró que le costó mucho hablar sobre el caso. “Me costó mucho volver a sonreír. Quiero ser feliz”, expuso.

Por su lado, Mammón emitió un comunicado a través de sus redes sociales. Allí expresó: “Ante la difusión de una denuncia que la Justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación”, comenzó su descargo. Y agregó: “He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la Justicia sobreseyó y cerró. Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso, y frente a la Justicia ha actuado faltando a la verdad”, continuó. Por último, y siempre en un tono formal, finalizó su descargo virtual escribiendo: “La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Ruego a dios fluya, se exponga y se conozca la verdad”.

En su programa habitual, Jorge Rial se ocupó y le dio cabida al asunto ahondando en algunos detalles: “Está sobreseído por la aplicación de la prescripción, que no es lo mismo que no haya ocurrido el hecho. Me dicen que la denuncia se hizo en el 2020 y en ese momento habían transcurrido más de diez años”, aclaró el conductor. Y recordó que en aquella oportunidad el defensor de Mammón fue Fernando Burlando.

Por su parte, al igual que ocurrió con Marcelo Corazza, cuando estalló el escándalo por abuso de menores, causa por la que el exhermanito se encuentra detenido, la señal de televisión Telefe emitió un comunicado. Vale recordar que, al momen­to de los hechos, Corazza estaba trabajando como productor en el canal, en particular en la emisión de Gran Hermano. En efecto, en ese comunicado, Telefe informó que decidió suspender momentáneamente a Jey Mammón, quien estaba a punto de comenzar una nueva temporada del exitoso programa La peña de Morfi, que conduce desde hace un año. En dicho comunicado, que fue leído por Cristina Pérez y Rodolfo Barili en el noticiero central de la señal, se expresa: “A partir de la información de público conocimiento, Telefe acordó con Jey Mammón suspender momentáneamente su continuidad como conductor de La peña de Morfi, concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal”. Y se agrega: “Telefe es fiel a los principios que la compañía ha mantenido a lo largo de su historia. El respeto, los derechos y el cumplimiento de las leyes son pilares fundamentales de sus valores”.