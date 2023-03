Juana Viale y sus proyectos laborales fuera del país

Ya durante la semana se habían deslizado algunos rumores respecto al futuro laboral de la nieta de Mirtha Legrand. En un evento por el lanzamiento de una nueva serie, a ella le habían preguntado por el regreso del ciclo Almorzando con Juana, programa que emulaba al clásico que sigue llevando adelante su abuela y que posiblemente retome su emisión durante este año. Ante la consulta por su vuelta a la televisión argentina había respondido: “No sé nada, me imagino que están en tratativas. Estoy esperando una propuesta que me cierre y me siente bien”. Y expresó que esas tratativas corren por cuenta de Nacho Viale, quien además es productor de la Chiqui.

Por otro lado, parece que la actriz y conductora tenía ya una propuesta casi en gateras, porque acaba de conocerse que se irá a trabajar a Europa. “Voy a hacer teatro en España, el 22 de mayo es el estreno. Serán dos semanas de funciones de una obra de Sergio Blanco, un dramaturgo uruguayo. Es dirigida por Cristian Morales, un director argentino. Pero no puedo contar mucho porque no está todo terminado” informó la propia Juana Viale. Vale recordar que su último trabajo en teatro había sido con la obra El ardor, durante el año pasado en Uruguay. Aquella vez compartió elenco con Julián Calvino, Joaquín Berthold y Santiago Magariños donde ella protagonizó el personaje de Rita, una maestra de apoyo escolar.

También durante la semana fue consultada nuevamente por su presente amoroso, luego de que la vinculara fuertemente con el empresario Mauricio Filiberto, primero, y luego con Yago Lange. Ella, al respecto, sigue haciendo mutis por el foro, ya pronta a embarcarse a España para comenzar con sus primeros ensayos y demás.