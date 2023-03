El descargo de Paula Chaves

Paula Chaves suele mostrar sus trabajos en las redes sociales y ahora dio cuenta de que estaba en reposo. Es por ello que comenzaron a circular rumores sobre su salud. Así en el video que subió a su cuenta de Instagram, reza: “Sin dudas una de las cosas que más me cuesta es frenar… El cuerpo solito pide si no se lo das”. Asimismo, remarcó: “Estoy bien, me bajaron las defensas. Fue una semana bastante movilizante. El aire acondicionado y la joda. A esta edad cuesta el doble recuperarse”.

Dados los rumores y toda la información que se manejó al respecto, Paula publicó en su cuenta de Twitter: “No estoy internada… ¡nunca lo estuve!”. Luego continuó: “Ningún periodista de todos los portales que pusieron ese titular me escribió para chequear”. Además pidió celeridad en sus intimidades para preservar el cuidado e integridad de la familia. Sobre todo para poder sostener a su familia, que se preocupa ante los rumores falsos, más si tienen que ver con la salud.