Juanchi: “Preparar una obra infantil en este contexto es complejo”

Juan Alejandro Macedonio, conocido por todos como Juanchi, es uno de los referentes del entretenimiento infantil. Mañana, a las 16, se presentará en el Teatro Niní Marshall de Tigre con su espectáculo Juanchi y la superbanda, con entradas en venta en www.tuentrada.com y producción de SDO Entertainment. Diario Hoy dialogó con el artista para conocer más detalles de la propuesta.

—¿Cómo es preparar una obra en este contexto?

—Es hacer “malabares”. Preparar una obra infantil en este contexto es bastante complejo y lleva mucho tiempo, porque además hay que tener en cuenta protocolos, formatos. Son muchos frentes para no poder perder el objetivo de que los chicos y las familias se entretengan, aprendan, y además pensar en un proyecto con una entrada accesible, ajustando el presupuesto para que nada se vea resentido.

—¿Qué otras cosas, además del valor de la entrada, tuvieron en cuenta en relación con el contexto?

—No podemos obviar lo que nos está pasando, y los chicos viven la pandemia de distinta manera a los grandes, porque se están acostumbrando a que cada vez que salen tienen que tener el barbijo. Por eso en el arranque hacemos hincapié en ese tema y hacemos una breve referencia al reencuentro en la “nueva normalidad”. La gente está informada, no queremos olvidarnos de la situación, pero igual tratamos de convertirnos en un canal de divertimento para la familia, que hace más de un año no se encuentra en este tipo de eventos.

—La obra refiere a una competencia y vos comenzaste a trabajar a partir de participar en certámenes de talento. ¿Cómo lo recordaste?

—En el libro de la obra remarcamos la posibilidad de los artistas de ir a un casting, y recuerdo el boom que se vivió cerca del 2000 con este tipo de programas: Popstars, High School Musical, Escalera a la fama, Operación Triunfo. Hoy, además de volver los programas de talento, las redes sociales y el streaming sirvieron para que mucha gente mostrara su talento. Nosotros en el libro trabajamos cómo la banda se junta, cómo ensayamos, cómo nos preparamos, cómo se prepara un grupo de amigos para salir a escena, cruzándolo con situaciones nuevas y personajes nuevos.

—Sos uno de los referentes del público infantil, ¿cómo te sentís con esa responsabilidad?

—Para mí fue una bendición. Yo quería ser primero jugador de fútbol y las vueltas de la vida me llevó a esto. Quería tener una banda de pop y las vueltas de la vida me llevó aquí. Recuerdo una vez en una fiesta a un animador y eso me trajo mucho recuerdos de cuando era chico y las familias participaban. Supe que era por acá, algo que me llamaba la atención de las familias y la vida me encaminó por ese lado, encontrándome en la animación infantil a pleno, lo hice hasta llegar a Disney, donde fue una masterclass la que recibí sobre cómo hacer todo. Es muy gratificante, por eso decía que es una bendición hacer esto, porque una cosa es una obra de texto y esta otra, y además requiere mucho profesionalismo, porque no es atar dos globos y una morisqueta, al contrario, y hoy se piensa en entretener a los niños y a las familias, y a todo tipo de familias.

—Y hoy además los chicos tienen muchas más propuestas, debe exigir mucho…

—Exactamente, ése es el desafío, porque además los chicos están estimulados por todos lados, redes sociales, cámaras en vivo, pero sí vimos que hay pocos referentes en el mundo infantil, y entre

nosotros nos queremos mucho, con Topa, Adriana, Piñón Fijo. Sí vimos que no hay nuevos referentes, más allá de algunos youtubers, o videojuegos, pero por eso queremos recuperar espacios como el virtual para seguir acompañando, porque es clave también adaptarnos a los cambios. La pandemia nos hizo ver esto, ahora es una etapa de cambio, sin dejar el teatro, claro.

—¿Expectativas por el estreno?

—La realidad es que son todas positivas, recibo muchos mensajes para que estemos en el teatro. Hacerlo en el Niní Marshall es un sueño, porque es un teatro hermoso y estar ahí es un privilegio, y aun las expectativas son mayores porque podremos volver a vernos y estar juntos después de tanto tiempo. Me llena de energía y queremos que los chicos aprendan y se lleven un buen recuerdo del show del domingo 25 de julio.