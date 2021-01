Jujuy Jiménez, otra vez soltera

Sofía “Jujuy” Jiménez vivía un incipiente romance junto al polista Jerónimo del Carril, que parecía prosperar a pasos agigantados; sin embargo, ella salió a declarar de un momento a otro que ya no estaban más juntos, y los rumores sobre los posibles motivos comenzaron a surgir. Con tranquilidad y segura de sí misma, la modelo aclaró qué fue lo que pasó: “Soy de vivir mucho el hoy, y ahora estoy soltera, más focalizada en el trabajo y sin el compromiso de una relación. Dejo que la vida me sorprenda.

Además, él se está yendo a jugar tres meses a Dubái, y eso es un montón de tiempo cuando estás empezando algo. Los dos pensamos lo mismo, tenemos la mejor y ya le dije que lo quiero ver ganando la Triple Corona”.



La conductora contó que propuestas amorosas no le faltan, tanto de hombres como de mujeres, y que ella agradece todos los mensajes que le transmitan amor.