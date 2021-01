Ailén Bechara dio positivo de Covid-19

En medio del rebrote, la modelo Ailén Bechara sorprendió a sus seguidores contando que tiene coronavirus.

"¿Cómo andan? Quería contarles que tengo COVID-19, estoy atravesando los últimos días, síntomas tuve muy pocos gracias a Dios. Solo resfriado, toda congestionada, dolores de cabeza todos los días. Ayer me fui a acostar sin gusto y hoy, definitivamente, no tengo olfato. Pero bueno, dentro de todo nada grave. Así que les pido que se cuiden, por favor. Yo me cuidé mucho y, sin embargo, me contagié", explicó en sus redes.

Además habló de su hijo: "Extraño mucho a Fran, no puedo dormir con él, no lo puedo tocar, no lo puedo besar, lo veo jugar de lejos, así que cuídense por favor".

"El nene es muy chiquito, no entiende, así que pide por mí. Ahora medio que ya se acostumbró, pero la primera noche que dormí sin él escuchaba cómo lloraba. Igual, no queda otra y tengo que estar aislada. Está a cargo del padre y de una mujer que me ayuda, que es como mi mamá y está al pie del cañón", finalizó.