A un paso de la boda, sin embarazo y con Covid positivo

Ricky, uno de los hijos de Ricardo Montaner va a contraer matrimonio con Stefi Roitman, modelo y actriz argentina.

En ese marco hablaron con la prensa sobre lo que será aquella boda que están organizando con mucho entudiasmo.

"Marlene contribuyó mucho en la producción del pedido de mano. Yo fui espectador, porque a ella no le gana nadie en eso de producir eventos dentro de nuestra familia. Pero, aún así, me sentí protagonista. La mejor toma de todos los videos de la boda...", explicó Ricardo Montaner.

Ricky explicó que aún están con los preparativos. "Hay muchas cosas de logística. Con esto del COVID-19, todavía hacer planes es un poquito raro. Antes de mi casamiento me quiero ir de gira y todavía no sé si lo voy a poder hacer. También queremos ver dónde nos vamos a casar y no sabemos si ese lugar va a estar abierto. La verdad es que no se sabe mucho. Y, por eso, decidimos poner una fecha para no estar corriendo y poder hacer la boda de los sueños de mi mujer, que para mi es lo más importante. Con tal de que esté ella ahí, mi familia y su familia, todo lo demás para mí es decoración".

En cuanto a los rumores de embarazo dijo: "Eso salió hace un par de meses ya y todavía no se le está notando la pancita...Me llevaban a todos lados y me preguntaban: “¿Está embarazada?”, “¿Está embarazada?”. Y yo decía: “Dios mío, ¿de dónde sale esto?”. Y no".

Además, Mau admitió que tiene Covid. "Aquí donde me ves, soy positivo de COVID-19. Estoy en cuarentena en mi casa y no he visto a mi familia desde hace un tiempito", explicó.

Los Montaner pasan por momentos se revolución en la familia, pero esperan que todo sean buenas noticias de ahora en adelante.