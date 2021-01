Gabriel Grieco: “Desde chico quería hacer ciencia ficción”

Uno de los realizadores más innovadores del cine local es sin dudas Gabriel Grieco, dueño de una carrera con propuestas diferentes para el cine local. En 2020 pudo finalizar el rodaje de Existir, película protagonizada por Vanesa González, Sofía Gala, Victorio D’Alessandro y Luis Machín, entre otros, inspirada en historias sobre avistamientos de objetos voladores no identificados en el norte argentino. Diario Hoy dialogó con el realizador para saber más de sus proyectos, y cómo vivió la pandemia.

—¿Cómo seguiste conectado con la dirección durante la cuarentena? ¿A través de la realización de videoclips?

—Estuve editando mucho los primeros meses. No podíamos terminar Existir, pero sí avancé en la posproducción, o escribir, eso uno lo hace encerrado. En tema de rodajes nos adaptamos y seguimos filmando, de manera remota, vía streaming. Lo que se habilitó rápidamente fue el videoclip, las películas pararon, o las que volvieron lo hicieron con protocolos.

—¿Existir la empezaste en 2019?

—Sí, la rodamos en noviembre y quedaba ir a Salta, a Cachi, que me inspiró la película, en marzo, y no pudimos volver. Estrené Respira y a las dos semanas se cerró todo.

—En el subte de Buenos Aires sigue el cartel de la película…

—Sí, por suerte pudimos estrenar justito y, más allá de que después se estrene en streaming o autocine, es importante tener la experiencia de la pantalla grande, el sonido, compartirla con el equipo, los que la hicieron y la quieren ver.

—La experiencia autocine además es rara…

—No fui aún.

—Igual se entiende que haya realizadores que deseen estrenar como sea…

—Claro, uno se va adaptando día a día, y todo es relativo, lo importante es que se vean las cosas. Volviendo a la película, todo comenzó a complicarse, porque no sólo no había vuelos, sino que algunos actores ya tenían compromisos, se tenían que empezar a dejar crecer el pelo... Por suerte en noviembre aparecieron protocolos y vuelos y pudimos ir en el segundo de los viajes, y lo bueno, además, es que Cachi parecía tierra de nadie, estaba vacío, cerrado para el turismo, y logramos tomas de drone con todo vacío. Eso salió buenísimo.

—En tus películas lograste jugar con el género y construir relatos cada vez más sólidos, pero también formás equipos con los que volvés a trabajar. ¿Qué le suma a los proyectos?

—Hay muchos actores que conozco hace tiempo y se genera una química en el trabajo en la que ni siquiera tengo que decir mucho, sólo una mirada alcanza, más en películas con un presupuesto acotado. El género necesita más semanas, tiempo, presupuesto, pero en estas pampas eso no es así, y necesitás resolver; en otros lugares podés hacer miles de castings, ensayos, retomas, acá no. Cuando tengo oportunidades, considero importante retomar trabajo con alguien con quien tal vez hice algo pequeño, como con Vanesa. Empecé a trabajar con ella y en esta oportunidad debía darle el protagónico.

—Te inspiraste en Cachi, en el Cerro Uritorco. ¿De qué va Existir?

—Se basa en los mitos que tenemos en la Argentina de avistamientos de ovnis, lo que se escucha, lo que se dice por ahí. En algún caso tal vez sea falso y en otros no, y está el misterio. Sentí que no teníamos historias sobre esto, y cuando fui a Cachi, que tiene un ovnipuerto para que aterricen, fue una locura. El lugar fue creado por un suizo, lo construyó y desapareció, y había riqueza para una historia de ciencia ficción, algo que desde chico quería hacer. Con mi papá, que es pediatra, mirábamos las estrellas. Me había gustado Contacto, Encuentros cercanos del tercer tipo, y me animé a contar sin tanto compromiso social como en mis relatos anteriores; está lo social, pero también el compromiso desde otro lugar.

—¿Fecha de estreno?

—Hay un corte terminado, pero tenemos que seguir con la posproducción, estimo que para mayo o junio habremos terminado, después veremos cómo se lanza, si por streaming, sala, festivales, no sabemos cómo.

Mucho cine y una película inspirada en Fabiana Cantilo

—¿Soñás con algún otro género que no hayas trabajado aún?

—Sí, quiero hacer comedia de humor negro, algo que probé en mis cortometrajes, y luego fui hacia otro lugar. También hacer algo con la música, hay algo de eso, con Fabiana Cantilo estamos trabajando en ello, algo que no será biográfico, pero sí tendrá su música, algo de rock y cine, es darse un gusto, a ella la admiro, estuvo en Hipersomnia, el video, y ahora acá. Hay otro proyecto con Nicanor Loreti, declarado de interés por el Incaa, una película fuerte, con humor negro. La codirigiremos. Existir, más allá de la ciencia ficción, linkea con las anteriores, y vamos a lanzar una convocatoria para que aquellos que tuvieron una experiencia y la registraron que nos las envíen, y lo sumaremos a la película. Sin juzgar si es verdad o mentira.

Música, series y un rodaje distinto en pandemia

Aún en pandemia, y más allá de Existir, película que seguramente tendrá su estreno en 2021 con la reapertura de salas, el mejor lugar para ver una producción en la que lo fantástico está involucrado, el realizador pudo concretar otros trabajos en donde sus dos pasiones, realización y música, estuvieron presentes. Al momento de la charla con este multimedio, el director se encontraba en un particular trabajo, en donde lo popular, ritmos conocidos, y la cultura de las series y el cine eran parte. “Estoy haciendo un vídeo para el CCK con Mala Fama, como parte de una exposición virtual. A mí me tocó lo popular, me encantó, vamos a hacer una especie de robo al banco tipo La Casa de Papel, porque filmar ahí es una locura, siempre está lleno de gente, y que te lo den vacío es buenísimo”, expresó.