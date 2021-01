Un pedido polémico a Sarah Jessica Parker

De forma reciente, la organización sin fines de lucro titulada PETA (Personas por el trato ético de los animales) le pidió a la actriz Sarah Jessica Parker a través de una extensa carta que por favor no utilice pieles ni accesorios elaborados con cuero en su vuelta a la televisión con Sex and the city.

En la nota, el referente ambientalista y vicepresidente de la entidad, Dan Mathews aseguró: “Le escribo para pedirle que haga esta versión sin pieles, a diferencia del original. Desde que terminó la serie en 2004, las actitudes hacia las pieles han cambiado drásticamente y la mayoría de los diseñadores la han descontinuado”.

Asimismo, continuó: “Lo que nos encantaría escuchar es que aceptas el espíritu de la Vogue Italia de este mes, que está dedicada a los animales y pide al mundo de la moda que se aleje no solo de las pieles, sino también de todas las obtenidas cruelmente y de origen animal”.

Vale mencionar que la serie se emitirá por HBO Max y, en este tramo, el elenco no contará con la participación de Kim Katrall.