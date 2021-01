Rocío Oliva: “Me considero periodista, quiero ser actriz y trabajar en ficción”

Cada vez que la presentan en el show nocturno conducido por Mariano Iúdica, Rocío Oliva sale con una frescura y carisma que muestra cuánto disfruta de su nueva carrera televisiva. En conversación con Jey Mammon, la expareja de Diego Armando Maradona contó: “Hoy me considero periodista y me divierto mucho en Polémica”. Pero no es conformista, ya planea de qué manera continuar sus pasos en las pantallas y aseguró: “A mí me gusta la actuación y ver novelas, me gustaría ser actriz y que me llamen para una ficción”. Será solo cuestión de seguir viendo cómo toma terreno en un campo que no es nada sencillo llegar.

Además, tuvo tiempo de hablar del doloroso momento que está pasando en paralelo, con el reciente fallecimiento de quien fue su compañero por siete años: “Estuve 7 años con Diego (Maradona), que serían 30 con la intensidad que hubo. Tengo muchísimos recuerdos lindos con Diego. Esa parte de jugar el fútbol y compartir la misma pasión, ir a ver partidos o viajar a algún lugar del mundo por el fútbol”. Entrando un poco más en detalle sobre el momento exacto en el que se enteró que El 10 había abandonado este plano, Rocío relató que se encontraba en vivo en el programa de Florencia Peña, y que cuando fueron al corte le avisan que Diego se había descompensado y que estaba mal. No se preocupó demasiado ya que “para mí Diego era todopoderoso, que salía siempre de todas y nunca pensé que iba a pasar eso.

Todavía no lo creo”, confesó la periodista. Cabe recordar que sumada a la tristeza de semejante suceso, Oliva debió lidiar con el hecho de que Claudia Villafañe no le permitió el ingreso preferencial al velorio y debió hacer la fila como cualquier otro fan para despedir a su ex.