La mamá de Yanina Latorre rompió el silencio: "Dejense de joder, hay que vacunarse"

Yanina Latorre reveló que su madre Dora se vacunó en Miami y el tema generó un escándalo a escala continental. Primero la criticaron en Buenos Aires, pero después llegaron informes lapidarios desde la TV estadounidense,

Ahora, Dora, de 81 años, habló en un vivo de Instagram de su nieta.

“Me vacuné pese a quien le pese. ¡Y no es truchado nada! Todo ciudadano que pase por la Florida y tenga 21 días de tiempo y pueda entrar al sistema, entra al sistema, te dan un turno, te dan la vacuna, pasas 21 días y te dan la segunda. ¿Me explican chicas si hay alguna veterana como yo, o alguno que tiene mamá, papá, abuelo, tío abuelo, bisabuelo si alguno se pudo vacunar? Porque yo de la gente que conozco nadie se vacunó ni nadie se pudo vacunar”, dijo Dora al participar en un vivo de Instagram de la hija de Yanina.

Después, junto a su nieta, cantó “vacunadaaaaaa” al estilo cantito de cancha. Finalmente, la mamá de Yanina Latorre expresó:“Estoy muy bien, perfecta. Traé a tus viejos a que se vengan a vacunar. En el momento, no me pasaba nada, no estaba nerviosa. Creí que la vacuna era lo indicado y nunca me dio miedo. No sentí nada. Ojalá puedan traer a sus viejos acá".

Y enfatizó: ”Voy a cumplir 81 años soy una señora muy grande. No tuve nunca miedo, nunca me quedé adentro".