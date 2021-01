El palacio de la risa, liderado por un multifacético Antonio Gasalla

Durante casi cuatro años, la pantalla chica argentina dio lugar a un programa humorístico compuesto por los memorables sketches de Antonio Gasalla. Se título El palacio de la risa y fue dirigido por Eugenio Gorkin.

Vale mencionar que la primera emisión la hizo ATC, el canal estatal, hasta que el programa se mudó hacia El 13.

Durante esta producción, el capocómico convocó a dos artistas, colegas e íntimos amigos, Norma Pons y Roberto Carnaghi, para que participaran como elenco estable en cada segmento.

Por otro lado, el show televisivo también fue una usina de talentos y sirvió como una suerte de vidriera para los actores del under que incursionaban en la pantalla chica, en un canal de aire y en pleno prime time. Así Carlos Parrilla, Claudio Giúdice y Atilio Veronelli pudieron mostrar su desempeño. Alejandro Urdapilleta, Humberto Tortonese y Verónica Llinás, referentes icónicos de la escena independiente, también integraron este éxito.

En el desarrollo de la entrega, Gasalla encarnó múltiples personajes que se instalaron en el imaginario colectivo. Creó a “La Abuela”, que resignificaba los diálogos a su conveniencia y realizaba análisis de la realidad con comentarios agudos.

También a “Flora”, una empleada pública que toma mates y come bizcochos, mientras intenta implantar los frenos de un sistema administrativo perimido para que la gente no pueda llevar a cabo sus tareas. Es una parodia explícita de los empleados del Estado argentino. Por su parte, “Soledad Dolores Solari” es una joven soltera, temerosa, que convive con su mamá y boicotea todas las iniciativas que pueden sacarla de su zona de confort. Además es despedida en todos los empleos que obtiene.

Pero el humorista no dejó ningún cabo suelto y también se tomó el trabajo de crear una mirada pícara sobre la burguesía argentina. “Inés” es una multimillonaria que solo invierte en cirugías plásticas fallidas, galanes sin oficio y obras de arte. De la misma manera, “Bárbara Don´t Worry” protagoniza el sketch que critica a los magazines sin contenido dedicados a la mujer.

También hubo otros personajes que dejaron una huella en la audiencia, aunque no fueron interpretados en tantas oportunidades. Por ejemplo está “Matilde”, la señora que vive en la extrema pobreza. De la misma manera, “Yolanda” hace creer que no puede abandonar su silla de ruedas y genera maldades para hacerle la vida imposible a sus hermanas y a su hija Marta.

Gracias a su talento a la hora de interpretar, Antonio Gasalla ganó el Martín Fierro de Oro en 1995.

Tras el éxito de su show, Gasalla decidió abocarse a su primer amor, que no es otro que el teatro. Allí interpretó obras célebres que agotaron entradas y lo llevaron de gira por toda la Argentina. Entre ellas, puede destacarse Más respeto que soy tu madre, unipersonal de su autoría que contaba con la invitación de personajes de la farándula vernácula. Debido a la pandemia y a otros inconvenientes de salud, el actor está resguardado en el interior de su hogar.